Eksperts brīdina par slēptajām briesmām, pieslēdzoties publiskajam "WiFi"
Mūsdienās kibernoziedznieki aizvien biežāk izmanto situācijas, kur iedzīvotājs kustībā vai steigā, piemēram, ceļojot vai strādājot attālināti no kafejnīcas, izmanto publiskos "WiFi" tīklus, brīdina “Bite Latvija” iekšējās drošības procesu vadītājs Hermanis Eriņš.
Eksperts norāda, ka šobrīd populārajos "Wi-Fi" uzbrukumos kibernoziedznieki izveido viltotus bezvadu tīklus, kas vizuāli un tehniski ir gandrīz neatšķirami no īstajiem. Šie uzbrukumi ir īpaši bīstami, ļaujot uzbrucējam “pārtvert” paroles, maksājumu informāciju un citus sensitīvus datus, ierīces īpašniekam nenojaušot to.
Lietotājam pieslēdzoties šādam tīklam, visa interneta datu plūsma tiek novirzīta caur uzbrucēja ierīci, ļaujot pārtvert paroles, maksājumu informāciju un citus sensitīvus datus vai pat inficēt lietotāja ierīci ar ļaunatūru. Šāda veida uzbrukumi bieži tiek izmantoti tā sauktajos “man-in-the-middle” scenārijos, kur uzbrucējs nemanāmi atrodas starp lietotāju un interneta pakalpojumu.
Kā krāpniecība tiek īstenota?
Viltoto tīklu uzbrukumi ir efektīvi, un šo uzbrukumu būtība ir ļoti vienkārša – vispirms uzbrucējs identificē esošu "Wi-Fi" tīklu un izveido tā identisku kopiju ar tādu pašu nosaukumu. Pēc tam lietotāji tiek pamudināti pieslēgties šim viltotajam tīklam, dažkārt pat mākslīgi atvienojot viņus no īstā tīkla. Kad pieslēgums ir izveidots, uzbrucējs var uzraudzīt visu datu plūsmu, pārtvert paroles un citus nešifrētus datus, izplatīt ļaunatūru vai manipulēt ar šķietami drošiem savienojumiem.
Lietotāji pieslēdzas šim tīklam, domājot, ka tas ir īsts, un tieši tāpēc uzbrukums bieži paliek nepamanīts. Realitātē pat tehniski zinošs cilvēks nevar atšķirt, kurš tīkls ir drošs, turklāt ierīces nereti automātiski pieslēdzas brīvi pieejamiem tīkliem, kas šo risku vēl vairāk palielina,” norāda Eriņš.
Īpaši augsts risks ir vietās ar lielu cilvēku plūsmu, piemēram, lidostās, viesnīcās vai kafejnīcās, kur kibernoziedznieki var izveidot Wi-Fi tīklus ar identiskiem nosaukumiem kā reālajiem, piemēram, “Airport_Free_WiFi” vai “Hotel_Guest”. Kopumā “Siemlus” pētījums atklāj, ka 23 % lietotāju piedzīvojuši uzbrukumus lidostās, 20 % – viesnīcās, turpretim 25 % – restorānos un kafejnīcās.
Mobilo iekārtu drošības apskats “Zimperium’s 2025 Global Mobile Threat Report” rāda, ka pasaulē ir aptuveni 5 miljoni nedrošu publisko Wi-Fi tīklu, un aptuveni 33 % lietotāju tiem regulāri pieslēdzas. Tikmēr tehnoloģiju kompānija pērn “Siemlus” pētījumā noskaidrojusi, ka 40 % lietotāju, kuri izmantojuši publiskos Wi-Fi tīklus, ir saskārušies ar personīgās informācijas apdraudējumiem.
Par iespējamo krāpniecību var liecināt lēns interneta savienojums
Par iespējamajiem draudiem var signalizēt pēkšņs pieprasījums ievadīt e-pastu, tā paroli un bankas datus, lai izmantotu Wi-Fi, kā arī vairāki līdzīgi publiskā tīkla nosaukumi, piemēram, “Hotel_WiFi” un “Hotel_WiFi_Free”. Arī lēns interneta savienojums, kam bieži pārtrūkst savienojums, vai nezināmu mobilo lietotņu, uznirstošu logu parādīšanās ierīcē var nozīmēt, ka notikusi pieslēgšanās viltotam tīklam.
Eriņš norāda, ka šo iemeslu dēļ ir svarīgi nepaļauties uz veiksmi, bet veicināt savu ierieču drošību ar apzinātu rīcību - sākot no uzticamu tīklu izvēles līdz pat regulārai ierīču un programmatūras atjaunināšanai. Tāpat viņš uzsver, ka viens no efektīvākajiem veidiem, kā cilvēkiem sevi pasargāt, ir antivīrusa izmantošana ierīcē, kas automātiski ziņo par apdraudējumiem.