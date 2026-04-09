It kā Latvijas ražojumi, bet patiesībā preces no Ķīnas: aicina izvairīties no pirkumiem trīs interneta vietnēs
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia) aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un neveikt pirkumus noteiktās interneta vietnēs.
Izvērtējot saņemtās sūdzības un informāciju, konstatēts, ka šajās vietnēs (maijasdargumi.com, martalinde.com un madonastils.com) patērētājiem tiek piedāvātas Ķīnā ražotas preces, radot maldinošu iespaidu, ka tie ir Latvijas izcelsmes produkti.
Konstatētie riski:
• patērētāji tiek maldināti par preču izcelsmi, kvalitāti un vērtību;
• preču atgriešana jāveic uz Ķīnu;
• piegādes termiņi var būt ilgāki nekā solīts, un sūtījumi var tikt piegādāti pa daļām;
• strīdu risināšana var būt apgrūtināta, jo pārdevējs faktiski darbojas ārpus Latvijas/Eiropas Savienības.
Ja pirkums jau veikts:
• sazinies ar pārdevēju rakstiski (e-pastā), skaidri norādot savu prasību - pasūtījuma atcelšanu, naudas atmaksu vai preces atgriešanu;
• saglabā visus ar pirkumu saistītos pierādījumus: pasūtījuma apstiprinājumu, maksājuma dokumentus, saraksti, piegādes informāciju, iepakojuma uzlīmes, kā arī ekrānšāviņus no mājaslapas;
• ja prece neatbilst aprakstam vai sniegta maldinoša informācija, fiksē neatbilstības (foto/video);
• izvērtē iespēju vērsties bankā, lai apstrīdētu maksājumu (chargeback), ja tas veikts ar maksājumu karti;
• nepieciešamības gadījumā vērsies PTAC, pievienojot pierādījumus un saraksti.
Pirms iepirkšanās internetā:
• pārliecinies par pārdevēja identitāti - pārbaudi uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas valsti, adresi un reģistrācijas numuru;
• rūpīgi iepazīsties ar piegādes un atgriešanas noteikumiem, īpaši pievēršot uzmanību tam, kur atrodas noliktava, uz kādu adresi jāatgriež prece un kurš sedz nosūtīšanas izmaksas;
• saglabā ekrānšāviņus par piedāvājumu - preces aprakstu, cenu, attēlus un apgalvojumus par izcelsmi (“ražots Latvijā”);
• norēķiniem izvēlies maksājumu metodes ar pircēja aizsardzību, piemēram, maksājumu kartes.