Latvijas zinātnieki radījuši rīku, kas palīdzēs pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus klimata politikā
Latvijas zinātnieki izstrādājuši jaunu modelēšanas rīku, kas palīdzēs politikas veidotājiem izvērtēt un pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus dažādās nozarēs – enerģētikā, rūpniecībā, lauksaimniecībā, zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā (ZIZIMM), kā arī atkritumu apsaimniekošanā un transportā. Lai iepazīstinātu ar rīka KLIMOD iespējām un rezultātiem, kā arī diskutētu par optimālākajiem risinājumiem klimatneitralitātes sasniegšanai Latvijā, 10. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 12.00 ES mājā (Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā) uz tikšanos aicināti politikas veidotāji, uzņēmēji un citi interesenti.
Latvijai, tāpat kā citām Eiropas Savienības valstīm, līdz 2050. gadam ir jāsasniedz klimatneitralitāte. Tas nozīmē, ka turpmākie gadi jāvelta intensīvam darbam, nosakot konkrētus uzdevumus politikas plānotājiem, industrijām un sabiedrībai šī mērķa sasniegšanai. Tieši šī iemesla dēļ Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) zinātnieki sadarbībā ar Latvijas Universitātes, Vidzemes augstskolas un Rīgas Stradiņa universitātes pētniekiem ir izstrādājuši digitālu sistēmdinamikas modelēšanas rīku KLIMOD. Tas ļauj prognozēt dažādu politikas scenāriju ietekmi un pieņemt datos balstītus lēmumus virzībā uz ekonomiski pamatotu Latvijas klimatneitralitāti.
“Lēmumiem, kas pieņemti pagātnē, vienmēr ir sekas nākotnē. Taču nākotne nav identiska pagātnei – ir jāņem vērā dažādu rīcību un politiku cēloņsakarības. Sistēmdinamikas modelēšanas rīks palīdz prognozēt jebkuras politikas potenciālās sekas – ieraudzīt, kas notiks līdz 2050. gadam, izvēloties vienu vai otru attīstības scenāriju, un adaptēties tam laikus,” uzsver Andra Blumberga, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta tenūrprofesore un sistēmdinamikas modelēšanas eksperte.
Ivars Ijabs, Eiropas Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas (ITRE) loceklis uzsver zinātnes nozīmi lēmumu pieņemšanā: “Eiropas Zaļais kurss var kļūt par šķērsli izaugsmei, ja lēmumi tiks pieņemti, neieklausoties ekspertos. Tas attiecas gan uz ES, gan uz Latvijas politiku. Manuprāt, sistēmdinamika sniedz lieliskus instrumentus, lai mēs varētu modelēt nākotni, kur savu lomu spēlēs daudz atšķirīgi faktori – enerģijas cenas, budžeta iespējas un investīcijas jaunās, klimatam draudzīgās inovācijās.”
Pasākuma laikā tiks prezentēts KLIMOD rīks un apspriesti iespējamie politikas risinājumi, kas ļautu Latvijai efektīvāk virzīties uz klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu.