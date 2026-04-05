Studenti izstrādā risinājumu potenciāli bīstamu vai neatbilstošu preču agrīnai identificēšanai
Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) rīkotajā hakatonā uzvarējis studentu izstrādātais risinājums - mākslīgā intelekta sistēma, kas ļauj proaktīvi identificēt potenciāli bīstamas vai neatbilstošas preces vēl pirms patērētāju sūdzību saņemšanas.
Risinājums paredz sociālo tīklu trendu monitoringu, mākslīgā intelekta analīzi un risku novērtēšanu, kā arī automātisku pārdevēju un produktu uzticamības pārbaudi. Sistēmā iekļauts arī agrīnās brīdināšanas mehānisms, kas palīdzētu PTAC savlaicīgi pamanīt potenciālos riskus tirgū un rīkoties vēl pirms tie skar plašu patērētāju loku.
Hakatons norisinājās marta izskaņā, un tajā piedalījās 23 RSU studiju programmas "Digitālās stratēģijas un mākslīgā intelekta vadība" studenti. Mēneša garumā četras komandas strādāja ar reāliem datiem un PTAC ekspertu definētiem izaicinājumiem, izstrādājot risinājumus patērētāju tiesību aizsardzības un valsts pārvaldes procesu uzlabošanai.
Studenti piedāvāja arī citus mākslīgā intelekta risinājumus, tostarp sūdzību prioritizēšanai un analīzei, sociālo mediju datu izmantošanai agrīnai problēmu identificēšanai, kā arī automatizēti rīki tirgus risku noteikšanai. Izstrādāti arī prototipi sistēmām, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību spēj atpazīt un analizēt preces, lai izvērtētu to atbilstību.