Šodien 17:52
Latvijā pieaug vidējā pensija, taču daļa senioru joprojām saņem tikai grašus
Latvijā vecuma pensijas vidējais apmērs pagājušajā gadā bija 615,7 eiro, kas bija par 56,8% vairāk nekā 2021. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes sniegtā informācija.
Kopumā vecuma pensijas 2025. gadā saņēma 437 760 iedzīvotāju.
Tostarp lielākajai daļai - 86 177 iedzīvotāju - tās apmērs bija 500 līdz 600 eiro mēnesī.
Tajā pašā laikā 10 480 cilvēku vecuma pensijas apmērs pagājušajā gadā nepārsniedza 100 eiro mēnesī.
Savukārt 15 178 iedzīvotājiem vecuma pensijas apmērs mēnesī bija virs 1500 eiro.