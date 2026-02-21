Zviedrijas finanšu regulators sāk izmeklēšanu "Swedbank"
Zviedrijas finanšu regulators piektdien paziņoja, ka izmeklēs, vai "Swedbank" klientu pārbaudes bijušas pietiekamas, lai atbilstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem.
Tas ir jauns trieciens banku grupai pēc ASV izmeklēšanas noslēguma, ziņo "Reuters".
Izmeklēšana aptvers periodu no 2023. gada decembra līdz 2025. gada novembrim un ietvers bankas klientu padziļinātās izpētes pasākumu izvērtēšanu, teikts Zviedrijas finanšu regulatora paziņojumā.
"Veids, kā bankas un finanšu uzņēmumi savā darbībā novērš noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus, ir viena no finanšu regulatora prioritātēm 2026. gadā," iestāde pavēstīja aģentūrai "Reuters".
Finanšu uzraudzības iestāde nenorādīja, vai izmeklēšana ir rutīnas pasākums vai arī tā sākta, jo radušās aizdomas par iespējamiem pārkāpumiem.
Saziņā ar "Reuters", "Swedbank" visus jautājumus saistībā ar izmeklēšanu novirzīja regulatoram.
Izmeklēšana pret Zviedrijas lielāko hipotekāro kredītu izsniedzēju seko ASV Tieslietu departamenta izmeklēšanai par iespējamu naudas atmazgāšanu, kas janvārī tika slēgta bez soda piemērošanas.