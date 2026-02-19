Uzņēmēji turpina ieguldīt attīstībā, būvējot jaunas ražošanas telpas un transformatoru
Noslēgti šogad pirmie divi ieguldījumu līgumi ar Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām par kopējo summu 2 078 514,00 EUR. Abus projektus izskatīja un atbalstīja Liepājas SEZ valde, nosakot atbalsta intensitāti un tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus paredzētajiem ieguldījumiem tikai tad, kad tie veikti.
“AE Partner” plāno īstenot investīciju projektu “Ražošanas ēkas pārbūve par elektronisko iekārtu ražotni”. Ieguldījumus plānots veikt līdz 2027. gada 30. janvārim par kopējo summu 1 923 200,00 EUR. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte minētā ieguldījumu projekta attiecināmajām izmaksām ir 40%.
Laika posmā no 2026. gada 9. februāra līdz 2027.gada 28.februārim “DG TERMINĀLS” plāno īstenot ieguldījumu projektu “Kompaktās transformatora apakšstacijas izbūve” par kopējo summu 155 314,00 EUR. Projekta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no ieguldījumu projekta attiecināmajām izmaksām ir 60%.
2025. gadā noslēgts 21 ieguldījumu līgums par kopējo plānoto ieguldījumu summu 3 709 554,24 EUR.