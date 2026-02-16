2025. gadā saražotā piena produkcija pārdošanai palielinājās par 9,6 %
2025. gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, piena pārstrādes uzņēmumos saražotā piena produkcija pārdošanai palielinājās par 14,4 tūkstošiem tonnu jeb 9,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie provizoriskie dati.
Salīdzinot ar 2024. gadu, saražotā apjoma pieaugums vērojams visiem piena produktiem: sviestam – par 15,7 %, paskābinātam pienam – par 13,8 %, sieram – par 12,9 %, dzeramajam pienam – par 5,2 %, krējumam – par 0,5 %.
Savukārt, salīdzinot ar 2023. gadu, saražotā siera ražošanas apjoms pieauga par 13,3 %, sviesta – par 12,1 %, paskābinātā piena (jogurta, kefīra, rūgušpiena u.c.) – par 9,4 %, krējuma – par 0,5 % un dzeramā piena – par 0,3 %.
Svaigpiena vidējā iepirkuma cena pieauga par 17,4 % 2025. gadā piena iepirkšanas un pārstrādes uzņēmumi iepirka 839,5 tūkstošus tonnu svaigpiena, kas ir par 5,8 tūkstošiem tonnu jeb 0,7 % vairāk nekā 2024. gadā.
Svaigpiena vidējā iepirkuma cena (477,03 eiro par tonnu) pērn palielinājās – par 70,77 eiro par tonnu jeb 17,4 % salīdzinājumā ar 2024. gadu.
Arī salīdzinājumā ar 2023. gadu svaigpiena iepirkuma cenai ir vērojams pieaugums – par 121,98 eiro par tonnu jeb 34,4 %.
2025. gadā augstākā svaigpiena vidējā iepirkuma cena sasniegta februārī – 490,15 euro par tonnu.