"Amber Latvijas balzams" iesniedzis pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa sākšanai
Dzērienu ražotājs AS "Amber Latvijas balzams" piektdien Rīgas pilsētas tiesā iesniedzis pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa sākšanai, teikts kompānijas paziņojumā.
Uzņēmuma pārstāvji uzsver, ka TAP laikā ražotne turpinās darbu normālā režīmā, tiks nodrošinātas piegādes klientiem, un darbinieki turpinās saņemt atalgojumu. Lēmums par TAP pieteikšanu pieņemts, reaģējot uz vairākiem ārējiem satricinājumiem. Būtiskas naudas plūsmas problēmas radīja akcīzes nodokļa maksājumu kavējumi. Pēc ilgstošām sarunām ar VID par parādsaistībām dienests pieņēma lēmumu iesaldēt uzņēmuma bankas kontus, kas padarīja saimnieciskās darbības turpināšanu bez juridiskas aizsardzības par neiespējamu.
Uzņēmums skaidro, ka finanšu grūtības izraisīja faktoru kopums. Pirmkārt, pēc mātesuzņēmuma "Amber Beverage Group" (ABG) paustā atbalsta Ukrainai Krievijas varasiestādes ar grupu saistītās struktūras atzina par "ekstrēmistiskām". Tam sekoja liela mēroga kiberuzbrukums un dārgas juridiskās cīņas ar Krievijas Federāciju, kas izslēdza uzņēmumu no vairākiem starptautiskajiem tirgiem. Otrkārt, negatīvu ietekmi atstājusi globālā stipro alkoholisko dzērienu tirgus lejupslīde un eksporta apjomu kritums.
"Šis bija grūts, taču nepieciešams lēmums, lai aizsargātu mūsu uzņēmumu, zīmolus un darba vietas. TAP sniedz mums nepieciešamo juridisko aizsardzību, lai vienotos ar kreditoriem un izveidotu ilgtspējīgu attīstības ceļu," norāda "Amber Beverage Group" izpilddirektors Normunds Staņēvičs.
TAP pieteikums attiecas tikai uz Latvijas ražošanas uzņēmumu un noliktavu darbību, neietekmējot "Amber Beverage Group" tirdzniecības un izplatīšanas sabiedrības citās valstīs. Procesa ietvaros visas saistības, kas radušās līdz 2026. gada 30. janvārim, tiek iesaldētas un risinātas restrukturizācijas plānā, savukārt jaunās saistības tiks pildītas parastajā kārtībā.
Uzņēmuma vadība plāno izstrādāt un saskaņot restrukturizācijas plānu ar kreditoriem līdz 2026. gada vidum, ar mērķi pabeigt TAP procesu un atgriezties pie stabilas darbības 2027. gada otrajā pusē. AS "Amber Latvijas balzams" ir viens no lielākajiem alkoholisko dzērienu ražotājiem Baltijā, kurā strādā 364 darbinieki. Uzņēmuma lielākais akcionārs ar 89,99% kapitāldaļu ir "Amber Beverage Group Holding S.à r.l.".