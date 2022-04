Uzņēmums "Latvijas balzams" maina nosaukumu uz "Amber Latvijas balzams"

Viņš norāda, ka pirms septiņiem gadiem AS "Latvijas balzams" pievienojās alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas kompānijai "Amber Beverage Group". Atrašanās grupā alkoholisko dzērienu ražotājam "Latvijas balzams" ir nesusi vairākus ieguvumus - lielākus pasūtījumus, jaunus klientus un vairākus attīstības projektus.

Līdz ar lēmumu, ko pieņēma AS "Latvijas balzams" akcionāru sapulce pagājušā gada 30. septembrī, no šī gada 1. maija turpmākais uzņēmuma nosaukums būs AS "Amber Latvijas balzams". Geidāns uzsver, ka līdz ar izmaiņām nav paredzamas nekādas pārmaiņas ne uzņēmuma darbiniekiem, ne piegādātājiem un pakalpojumu pircējiem. Tiek mainīts tikai kompānijas oficiālais nosaukums, rekvizīti, darbinieku e-pasti un mājaslapas adrese uz "amberlb.lv".

Kā ziņots, AS "Latvijas balzams" pērn strādāja ar 78,1 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 13,8% vairāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus kompānijas neto peļņa saruka par 6,4% un bija 8,7 miljoni eiro, liecina kompānijas auditētie finanšu dati.

Apgrozījuma pieaugums saistīts ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos un nacionālo valdību ieviesto Covid-19 pandēmijas situācijas ierobežojumu atvieglošanu, norāda kompānija.

Savukārt peļņas samazinājumu ietekmējušas saražotās produkcijas īpatsvara izmaiņas, proti, lielāks īpatsvars saražotajā produkcijā bijis trešo pušu zīmoliem, kā arī izmaksu pieaugums, kas saistītas ar "Latvijas balzama" ražoto zīmolu mārketinga aktivitātēm.

Ražošanas apjoms pērn pieaudzis par 4,6%, salīdzinot ar 2020. gadu. Ražošanas apjoma pieaugums bijis mazāks nekā apgrozījuma pieaugums, jo atšķīrās saražotās produkcijas sortimenta īpatsvars starp ekonomisko un "premium" segmentiem.

Kopš 2015. gada "Latvijas balzams" ir daļa no starptautiska alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas koncerna "Amber Beverage Group", kas strādā no galvenā biroja Luksemburgā, kā arī caur ražošanas un izplatīšanas uzņēmumiem Krievijā, Meksikā, Lielbritānijā, Austrālijā, Austrijā un Baltijas valstīs.

"Amber Beverage Group" īpašnieks ir miljardieris Jurijs Šeflers. Kompānija reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 10 495 660 eiro. "Latvijas balzama" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā.