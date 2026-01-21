INDEXO pabeidz unikālu darījumu un palielinās līdzdalību DelfinGroup līdz 71,52%
Noslēdzoties obligātajam akciju atpirkšanas piedāvājumam, IPAS INDEXO iegūs vēl 1 862 021 AS DelfinGroup akcijas, kas ir 4,09% no visa DelfinGroup balsstiesīgā kapitāla. Akciju iegādes rezultātā INDEXO iegūs 1 765 588 DelfinGroup akcijas jeb 3,88% uzņēmuma kapitāla, bet akciju apmaiņas rezultātā INDEXO iegūs vēl 96 433 DelfinGroup akcijas jeb 0,21% uzņēmuma kapitāla. Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums tika izteikts pēc brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma, kura rezultātā šī gada janvārī INDEXO jau ieguva 67,42% no visa DelfinGroup balstiesīgā kapitāla.
Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pabeigšana noslēdz Latvijas kapitāla tirgū unikālu darījumu, kurā viens biržā kotēts uzņēmums pārņem otru, īstenojot akciju apmaiņu vai pirkumu ar vairākiem tūkstošiem akcionāru.
INDEXO izteica obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, jo likums nosaka, ka tas ir jāizsaka, pārsniedzot 30% līdzdalību uzņēmuma kapitālā. Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros DelfinGroup akcionāriem tika piedāvāts pārdot DelfinGroup akcijas par cenu 1,30 EUR par akciju vai arī apmainīt DelfinGroup akcijas pret INDEXO jaunās emisijas akcijām, iegūstot vienu INDEXO akciju pret 7,3 DelfinGroup akcijām.
“DelfinGroup darījuma veiksmīgs noslēgums, kurā pārliecinošs vairākums DelfinGroup akcionāru izvēlējās konvertēt savas akcijas, ir jauna INDEXO attīstības posma sākums. Šis pats par sevi ir īpašs darījums Latvijas kapitāla tirgū, kura rezultātā ir radīts uzņēmums ar aptuveni simts miljonu eiro tirgus kapitalizāciju. Taču šī darījuma pozitīvie rezultāti būs vēl nozīmīgāki. Proti, līdz ar DelfinGroup pievienošanos INDEXO grupai, mēs intensīvi strādāsim, lai ieviestu dzīvē dažādas abu uzņēmumu sinerģiju iespējas un veidosim INDEXO par vadošo vietējo finanšu pakalpojumu grupu, kas Latvijas iedzīvotājiem nodrošinās izdevīgus un ērti lietojamus pakalpojumus,” saka Henriks Karmo, IPAS INDEXO valdes priekšsēdētājs un viens no INDEXO līdzdibinātājiem.
Līdz ar šī darījuma pabeigšanu INDEXO grupa konsolidēti kļūst pelnoša un finansēs INDEXO Bankas tālāku izaugsmi. Kā jau iecerēts iepriekš, DelfinGroup turpinās būt biržā kotēts uzņēmums un turpinās dividenžu izmaksu.
Plānotais obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma norēķinu datums ir 2026. gada 26. janvāris.
Par INDEXO finanšu pakalpojumu grupu
INDEXO ir finanšu pakalpojumu grupa, kas iekļauj pensiju pārvaldes uzņēmumus IPAS INDEXO, AS INDEXO Atklātais Pensiju Fonds, IPAS VAIRO, kā arī AS INDEXO Banku un AS DelfinGroup.
INDEXO grupas pensiju pārvaldes uzņēmumi Latvijā piedāvā mūsdienīgus pensiju 2. un 3. līmeņa plānus. Grupai savu pensiju uzkrājumu pārvaldību vairāk nekā 1,56 miljardu eiro apmērā uztic vairāk nekā 159 tūkstoši klientu.
INDEXO Banka, Eiropas Centrālās bankas licencēta kredītiestāde, šobrīd apkalpo gandrīz 50 tūkstošus klientu, ar kopējo noguldījumu apjomu 73,6 miljoni eiro un 55,5 miljoniem eiro kredītu portfeļa apjomu.
Dibināts un bāzēts Latvijā, INDEXO ir Nasdaq Riga biržā kotēts uzņēmums ar vairāk nekā 7300 akcionāriem. Uzņēmuma misija ir cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā un stiprināt Latvijas iedzīvotāju labklājību, nodrošinot mūsdienīgus un personalizētus finanšu pakalpojumus. Papildu informācija pieejama šeit.
DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un šobrīd darbojas Latvijā un Lietuvā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 80 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. Papildu informācija pieejama šeit.