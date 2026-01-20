Konkurences padome ir apstiprinājusi SIA "Valmiermuižas alus" un AS "Cēsu alus" apvienošanos.
Bizness un ekonomika
Šodien 09:46
"Cēsu alus" apvienojās ar "Valmiermuižas alu"
Konkurences padome ir apstiprinājusi SIA "Valmiermuižas alus" un AS "Cēsu alus" apvienošanos.
SIA “Valmiermuižas alus” turpinās darbību kā patstāvīga alus darītava, turpinot brūvēt alu Valmiermuižā.
Jau ziņots, ka pērn SIA “Valmiermuižas alus” lēmis par pievienošanos lielākajam un pieredzējušākajam alus ražotājam Latvijā AS “Cēsu alus”, lai turpinātu brūvēt “Valmiermuižas alu” Valmiermuižā un attīstītu zīmola eksporta potenciālu.
Lai arī Latvijā ražotā alus apjoms 2025. gada 10 mēnešos samazinājies par 7.5%, “Valmiermuižas alus” saražotā un pārdotā alus apjoms 2025. gadā audzis par 2.5%, apgrozījums pieaudzis par 5%, sasniedzot 10,5 miljonus eiro, eksports audzis par 12% un bezalkoholiskā alus pārdošana – par 50%.