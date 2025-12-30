Būvniecības izmaksu līmenis gada laikā palielinājās par 2,1 %,
2025. gada novembrī, salīdzinot ar 2024. gada novembri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 2,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Salīdzinot ar šā gada oktobri, būvniecības izmaksu līmenis palielinājās par 0,1 %.
Strādnieku darba samaksa 2025. gada novembrī, salīdzinot ar 2024. gada novembri, pieauga par 5,8 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 1,9 %, bet būvmateriālu cenu līmenis nemainījās.
Būvniecības izmaksu līmeni gada laikā visvairāk ietekmēja darba samaksas pieaugums ceļa būves palīgstrādniekiem, apdares būvdarbu strādniekiem (jumiķiem, apmetējiem, sanitārtehniķiem u.c.), kā arī elektriķiem.
2025. gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, būvniecības izmaksu līmenis palielinājās par 0,1 %. Strādnieku darba samaksa, kā arī mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 0,3 %, savukārt būvmateriālu cenas samazinājās par 0,2%.
Novembrī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja darba samaksas pieaugums apdares būvdarbu strādniekiem (jumiķiem, apmetējiem, sanitārtehniķiem un citiem), kā arī elektriķiem. Pieauga mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas ekskavatoriem un autoceltņiem.
Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2025. gada decembrī tiks publicēta 2026. gada 28. janvārī.