Latvijas ekonomiku šogad raksturo minimāla izaugsme vai stagnācija, uzskata LTRK valdes priekšsēdētāja Katrīna Zariņa
Latvijas ekonomiku šogad raksturo minimāla izaugsme vai stagnācija, paziņojusi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētāja Katrīna Zariņa.
Viņa norādīja, ka kāpumi un kritumi ir neatņemama ekonomikas sastāvdaļa. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2025. gada 2. ceturksnī iekšzemes kopprodukts (IKP) salīdzināmajās cenās palielinājies par 1,7%, bet, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, IKP pieaudzis par 0,4%. Savukārt Latvijas Bankas prognozes norāda, ka tās redzējums par IKP izaugsmi 2025. gadam ir pesimistiskāks nekā iepriekš publicētajās prognozēs, lēšot vairs tikai 1,2% pieaugumu.
"Vērtējot šos rādītājus, jāsaka, ka šo gadu Latvijas ekonomikā varētu raksturot kā minimāli pieaugošu vai vairāk uz vietas stāvošu - uzņēmēji noteikti grib lielāku dinamiku," viņa pauda.
Zariņa atzīmēja, ka eksports visā pasaulē piedzīvojis interesantus brīžus, jo ASV prezidenta retorika un faktiskā rīcība saistībā ar tarifu politiku bijusi ļoti mainīga. Pie šīs nenoteiktības ekonomiskie procesi visā pasaulē norisinājās ar zināmu piesardzību. Eksporta statistika norāda, ka no 2024. gada decembra līdz šā gada martam bija vērojams eksporta kāpums, kam sekojis kritums, un tikai septembrī tika pārsniegti marta rādītāji. Taču Latvijā eksports aizvien nav atgriezies 2022. gada līmenī.
Vienlaikus Zariņa norādīja, ka vietējā tirgū par labu nācis tas, ka aizvien turpina mazināties Eiropas Centrālās bankas (ECB) noteiktās procentu likmes, kā arī palielinātas fizisko personu iespējas hipotekāro kredītu pārkreditēšanai, tādējādi uzlabojot patērētāju pirktspēju.
Nacionālā līmenī plaša uzmanība veltīta pārtikas cenu samazināšanai, kur pēc ilgstoša darba aizvien publiski manāmi atšķirīgi viedokļi kā uzņēmēju pusē, tā publiskās pārvaldes pusē. Pārtikas cenu samazināšanai nepalīdz augstās darbaspēka izmaksas, energoresursu izmaksas, kā arī izejvielu cenas starptautiskajā tirgū, minēja Zariņa.
LTRK ir apvienojušies vairāk nekā 8000 biedru - visu Latvijas reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi un citas uzņēmēju apvienības.