Bizness un ekonomika
Šodien 16:47
Kurai valstij šogad esam piegādājuši visvairāk mūsu piparkūku? Statistika
Latvija 10 mēnešu laikā visvairāk piparkūkas un tamlīdzīgus izstrādājumus importējusi no Ukrainas, bet eksportējusi uz Lietuvu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes sniegtā informācija.
Latvija no Ukrainas 10 mēnešos importējusi piparkūkas un tamlīdzīgus izstrādājumus 959 306 eiro vērtībā. Savukārt uz Lietuvu piparkūkas eksportētas 1 296 461 eiro vērtībā.
Savukārt no Polijas šogad importētas piparkūkas 531 619 eiro vērtībā, bet no Igaunijas - 275 561 eiro vērtībā.
Vienlaikus no janvāra līdz oktobrim uz Igauniju šogad eksportētas piparkūkas 317 112 eiro vērtībā, bet uz Vāciju - 305 486 eiro vērtībā.
Kopumā piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi šā gada 10 mēnešos no Latvijas eksportētas 2 371 349 eiro vērtībā, bet uz Latviju importētas - 2 169 553 eiro vērtībā.