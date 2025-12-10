Pāvilostas muzejs iegūst Kurzemes tūrisma gada balvu
Kurzemes Tūrisma asociācija pasniedza gada nozīmīgāko nozares balvu “Lielais Jēkabs”, izceļot reģiona izcilākos tūrisma piedāvājumus un iniciatīvas, tostarp Dienvidkurzemes pārstāvju panākumus. Par inovatīvāko kultūras mantojuma piedāvājumu publiskajā sektorā atzīts Pāvilostas novadpētniecības muzejs, apliecinot mūsdienīgu pieeju reģiona mantojuma interpretācijā.
Novembra beigās Kurzemes Tūrisma asociācija jau 21. gadu pasniedza reģiona nozīmīgāko tūrisma nozares balvu – “Lielais Jēkabs”, tā godinot uzņēmējus un iniciatīvas, kas būtiski veicina Kurzemes tūrisma attīstību un reģiona atpazīstamību. Šogad starp laureātiem ir arī mūsu novada pārstāvji, apliecinot Dienvidkurzemes aktīvo un kvalitatīvo iesaisti tūrisma un kultūras piedāvājumā.
Balvai šogad bija izvirzīti 40 pretendenti no privātā sektora un 8 tūrisma vietas no publiskā sektora visā Kurzemē. Tos izvērtēja neatkarīga ekspertu komisija.
Kurzemes Tūrisma asociācijas izpilddirektore Jana Bergmane uzsver, ka tūrisma produkti un pakalpojumi ir būtisks reģionālās attīstības un ilgtspējas balsts, palīdzot veidot darba vietas, piesaistīt apmeklētājus un pagarina tūrisma sezonu.
Lai nodrošinātu līdzsvarotu reģionālo pārstāvniecību, katrā nominācijā savus kandidātus izvirza visi seši Kurzemes novadi un abas valstspilsētas. Šogad balvas piešķīra septiņās kategorijās, atspoguļojot Kurzemes tūrisma daudzveidīgo un profesionālo piedāvājumu.
Nominācijā “Inovatīvs piedāvājums kultūras mantojumā publiskajā sektorā Kurzemē 2025” astoņu pretendentu konkurencē uzvarēja Pāvilostas muzejs, kur demonstrē mūsdienīgu un saprotamu pieeju Kurzemes kultūras mantojuma interpretācijā.
Nominācijas un laureāti
Atpūtas komplekss Kurzemē 2025
Izvirzītie pretendenti:
- Usma Hotel & SPA – Ventspils novads
- Atpūtas komplekss “Bukdangas” – Talsu novads
- Atpūtas komplekss “Usmas Meķi” – Kuldīgas novads
- Atpūtas bāze “Juku dzirnavas” – Saldus novads
- SPA un atpūtas komplekss “Albatross Resort” – Tukuma novads
- Atpūtas bāze “Ods” – Dienvidkurzemes novads
- Villa Langberg SPA – Ventspils
- BB Camping & Wakepark – Liepāja
Uzvarētājs: USMA SPA HOTEL & CAMPING – izpelnījies atzinību par kvalitatīvu, daudzveidīgu un visu gadu pieejamu atpūtas piedāvājumu dabas tuvumā.
Kurzemes krogs 2025
Izvirzītie pretendenti:
- Pasiekstes vējdzirnavas – Ventspils novads
- “Melnsila” krogs – Talsu novads
- Krodziņš “Pagrabiņš” – Kuldīgas novads
- Ceļmalas krodziņš “Mežavējš” – Saldus novads
- Kafejnīca “Vizbuļi” – Tukuma novads
- Skroderkrogs – Ventspils
- Krogs “Vecais Taizel’s” – Liepāja
- Itāļu picērijrestorāns “Giardino di Napoli – Neapoles dārzs” – Dienvidkurzemes novads
Uzvarētājs: Melnsila krogs – izceļas ar izcilu vietējo produktu izmantojumu un radošu pieeju tradicionālajai virtuvei.
Neparastā labjūtes pieredze Kurzemē 2025
Izvirzītie pretendenti:
- Garīgo prakšu centrs “Stacija” – Ventspils novads
- Joga ar strausiem Laucienes strausu fermā – Talsu novads
- “Dabas sajūta” – Kuldīgas novads
- LAIPA SPA & Restorāns – Saldus novads
- Atpūtas komplekss “Valguma pasaule” – Tukuma novads
- Godiņu piedzīvojumu platforma – Dienvidkurzemes novads
- House of Lavender – Ventspils
- “Blaķene” Barber Shop bārs – Liepāja
Uzvarētājs: Valguma pasaule – piedāvā unikālas un emocionāli piesātinātas labjūtes iedzīvināšanas un baudīšanas iespējas dabas tuvumā.
Pasākumu organizators Kurzemē 2025
Izvirzītie pretendenti:
- SIA “Ances dabas māja” – Ventspils novads
- “Vilsons Production” – Talsu novads
- Kaļķu kvartāls – Kuldīgas novads
- SIA Event Time – Saldus novads
- Biedrība “Engures sportam” – Tukuma novads
- Biedrība “Ziemupīte” – Dienvidkurzemes novads
- Raimonds Elbakjans un “GGFest” – Ventspils
- Radošā apvienība “Šarmants” – Liepāja
Uzvarētājs: Biedrība “Engures sportam” – radošais un sabiedrību vienojošais darbs būtiski bagātina Kurzemes kultūras dzīvi.
Inovatīvs piedāvājums kultūras mantojumā publiskajā sektorā Kurzemē 2025
Izvirzītie pretendenti:
- Jūrkalnes bibliotēka – Ventspils novads
- Kolkas Lībiešu saieta nams – Talsu novads
- Kuldīgas novada muzeja Atvērtais krājums “Ceļojums muzeja krājumā”
- Memoriālā piemiņas vieta “Airītes” un pulkveža Oskara Kalpaka muzejs – Saldus novads
- Dārzu un Mežu skola Mālkalnā – Tukuma novads
- Pāvilostas novadpētniecības muzejs – Dienvidkurzemes novads
- Piejūras brīvdabas muzejs – Ventspils
- Liepājas 17.–19. gs. interjera muzejs “Hoijeres kundzes viesu nams”
Uzvarētājs: Pāvilostas novadpētniecības muzejs – demonstrē mūsdienīgu un pieejamu pieeju Kurzemes kultūras mantojuma interpretācijā.
Lepojamies, ka mūsu novada nominants – Pāvilostas novadpētniecības muzejs – saņēma galveno balvu “Inovatīvs piedāvājums kultūras mantojumā publiskajā sektorā Kurzemē 2025”!
Tas ir nozīmīgs novērtējums par radošu pieeju, mūsdienīgu skatījumu un ieguldījumu reģiona kultūras mantojuma saglabāšanā.
Motorizētās atpūtas piedāvājums Kurzemē 2025
Izvirzītie pretendenti:
- Dabalaba: safari brauciens
- Brauciens ar plostu pa Abavu – Talsu novads
- Usmas Meķi: izbrauciens ar kuteri – Kuldīgas novads
- Kuģītis “Zezer” – Saldus novads
- Kandavas kartodroms – Tukuma novads
- Izbrauciens ar koka motorlaivu “Zeltene” – Dienvidkurzemes novads
- Ventspils Train – Ventspils
- Sporta un izklaides centrs “Drift Arena” – Liepāja
Uzvarētājs: Sporta un izklaides centrs “Drift Arena” – piedāvā profesionāli organizētu un adrenalīna pilnu drifta triciklu un auto braukšanas aktivitāšu programmu.
Par ieguldījumu Kurzemes tūrisma attīstībā 2025
Ik gadu šo balvu piešķir Kurzemes Tūrisma asociācijas valde. Uzvarētāja: Aija Neilande – par ilgtspējīgu, profesionālu un iedvesmojošu ieguldījumu Kurzemes tūrisma attīstībā.
Aija ir Eiropas garo distanču pārgājienu maršrutu – Mežtaka E11 un Jūrtaka E9 – veidotāja.
Ļoti lepojamies ar visiem mūsu novada pārstāvjiem! Jūsu darbs, mērķtiecība un sirds ieguldījums bagātina Dienvidkurzemi un iedvesmo visu Kurzemi kopumā.
Turpinām kopā veidot vietas, kurās gribas atgriezties – un kurās lepojamies dzīvot!
Balva tika pasniegta 2025. gada 28. novembrī Liepājā, koncertzālē “Lielais Dzintars”, pulcējot uzņēmējus, pašvaldību pārstāvjus, nozares profesionāļus un sadarbības partnerus.
“Lielais Jēkabs” ir Kurzemes Tūrisma asociācijas izveidota kvalitātes balva, kas kopš 2004. gada ik gadu tiek pasniegta uzņēmumiem un iniciatīvām, kas ar savu darbu stiprina Kurzemes tūrisma tēlu un attīstību. Nominācijas tiek aktualizētas ik gadu, taču nemainīga paliek kategorija “Par ieguldījumu Kurzemes tūrisma attīstībā”.