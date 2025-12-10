Liepāja sper soli pretī ilgtspējīgai aviācijas degvielai
Naftas un ķīmisko produktu terminālis “NorSAF” ir uzsācis ietekmes uz vidi novērtējumu, apliecinot apņemšanos īstenot projektu atbilstoši vides standartiem un ar vadošo ekspertu iesaisti. Plānotā Liepājas rūpnīca, izmantojot “PureSAF” tehnoloģiju un “KBR” partnerību, no 2030. gada ražos līdz 100 000 tonnu SAF gadā un kļūs par lielāko SAF un eSAF ražotni Ziemeļeiropā.
Naftas un ķīmisko produktu uzglabāšanas un pārkraušanas terminālis “NorSAF” ir parakstījis līgumu par ietekmes uz vidi novērtēšanu. Šī procesa ietvaros tiks analizētas rūpnīcas darbības un tehnoloģijas iespējamā ietekme uz cilvēkiem un vidi. “NorSAF” rūpnīcā ieviešamo tehnoloģiju piegādās starptautiski atzīts inženiertehnoloģiju uzņēmums, kas jau gadiem nodrošina tehnoloģijas NASA un ASV bruņotajiem spēkiem.
“Ietekmes uz vidi novērtējums ir svarīgs solis, kas apliecina mūsu apņemšanos īstenot projektu atbilstoši visiem vides aizsardzības standartiem ciešā sadarbībā ar valsts iestādēm un vadošajiem vides ekspertiem, nodrošinot būvniecības un izstrādes procesa caurskatāmību. Savukārt ražošanā plānojam pielietot pasaulē inovatīvākās tehnoloģijas, kas ir pārbaudītas, drošas un ilgtspējīgas. Tās palīdzēs Latvijai kļūt par ilgtspējīgas enerģijas ražošanas un eksporta centru Baltijai, Eiropai un visai pasaulei,” uzsver LSEZ SIA “NorSAF” valdes loceklis Jānis Kisiels.
Izvērtējot ietekmi uz vidi, saskaņā ar Valsts vides dienesta prasībām tiek pētīts, kā uzņēmuma darbība ietekmē dažādas vides jomas un vai tā neradīs piesārņojumu gaisā, notekūdeņos un zemes dzīlēs, kas varētu ietekmēt cilvēku veselību un vides tīrību, kā arī apkārtējo floru un faunu. Plānojot savu darbību, uzņēmumam ir jāparedz vairāki alternatīvi risinājumi, no kuriem jāizvēlas optimālais, lai novērstu vai samazinātu nelabvēlīgu ietekmi.
Kā norāda novērtējuma veicēji, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (ELLE) pārstāvji, ziņojuma sagatavošanā tiek iesaistīti daudzu nozaru eksperti, kas sniedz savu vērtējumu par paredzētās darbības ietekmi uz tādām jomām kā iedzīvotāju veselība un drošība, dabas vērtības, ainava un kultūrvēsturiskās vērtības, sociālekonomiskās izmaiņas u. c. Papildus tam procesā tiek izvērtēts un ņemts vērā arī pašvaldības, Dabas aizsardzības pārvaldes, Veselības inspekcijas, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes un citu kompetento institūciju viedoklis.
“Mūsu ilggadējā pieredze un zināšanas dažādu vides aspektu novērtēšanā ļaus sniegt vispusīgu un detalizētu izvērtējumu arī tādai darbībai, kas Latvijas tautsaimniecības kontekstā un arī plašākā, starptautiskā mērogā ir uzskatāma par jaunu un inovatīvu nozari. Veiksim gan nepieciešamās izpētes, gan meklēsim optimālos risinājumus kopā ar “NorSAF”, lai sagatavotu nosacījumus tādai ražotnes darbībai, kura nodrošina augstu apkārtnes iedzīvotāju un vides aizsardzības līmeni,” skaidro ELLE valdes locekle Aiga Kāla.
Jau ziņots, ka “NorSAF” ražotnē tiks lietota PureSAF tehnoloģija, ko izstrādājusi “Swedish Biofuels AB”. Tās ekskluzīvo licenci ieguvis ASV inženiertehnoloģiju uzņēmums “KBR”, kas jau vairāk nekā 60 gadu piegādā augsta līmeņa tehnoloģijas un īsteno miljardiem vērtus projektus NASA kosmosa misijām, kā arī izstrādā pasūtījumus ASV bruņotajiem spēkiem un attīsta vērienīgas rūpnīcas enerģētikas jomā visā pasaulē.
“Mēs ar atbildību izturamies pret apkārtējo vidi un iedzīvotāju labbūtību, ko apliecinām gan ar stingru Latvijas un starptautisko drošības standartu ievērošanu, gan izvēloties pasaules inovatīvākās tehnoloģijas un piesaistot vadošos ekspertus, kas dalās mūsu vērtībās. Mūsu tehnoloģiju partneris “KBR” ne tikai nodrošina risinājumus, kas darbina pasaules lielākos augstas jaudas kompleksus ar miljardiem ASV dolāru vērtu investīciju apjomu, bet arī atbalsta astronautu veselības, arodslimību un citus pētījumus, lai mazinātu riskus turpmākajās cilvēku vadītajās kosmosa lidojumu misijās,” uzsver Jānis Kisiels.
Tiek lēsts, ka jaunā rūpnīca Liepājā ražos 100 000 tonnu SAF gadā, no kā aptuveni 40 000 tonnas būs eSAF (jeb sintētiskā ilgtspējīgā aviācijas degviela, ko ražo no zaļā ūdeņraža), kas tiks piegādāta aviācijas uzņēmumiem Baltijā, Ziemeļeiropā un eksportēta uz citiem tirgiem Eiropā. Ražošanu plānots uzsākt 2030. gadā, “NorSAF” rūpnīcai kļūstot par lielāko SAF un eSAF ražotni Ziemeļeiropā. Tās izmaksas tiek lēstas 500–600 miljonu eiro apmērā. Kopumā gan tiešā saistībā ar projektu, gan tam pakārtoti tiks radītas ap 400 darba vietu augsti kvalificētiem speciālistiem – vadītājiem, inženieriem, loģistikas ekspertiem un citu profesiju pārstāvjiem.