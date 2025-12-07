“Smartlynx” tiesiskās aizsardzības procesu neturpinās. Nesen darbību apturēja “Smartlynx Airlines”, kas pērn tika atzīta par vērtīgāko pašmāju kompāniju transporta nozarē
Pirms divām nedēļām darbību apturēja Latvijā bāzētā aviokompānija “Smartlynx Airlines”. Lidsabiedrība pastāvēja vairāk nekā 30 gadus un vēl pērn tika atzīta par vērtīgāko pašmāju kompāniju transporta nozarē. “Smartlynx” palikuši miljonu parādi, un daudzi ārzemēs dzīvojoši apkalpes locekļi sūdzas par algu nesaņemšanu. LTV raidījums “de facto” vēsta, ka ierosinātais uzņēmuma tiesiskās aizsardzības process, kas bija paredzēts, lai norēķinātos ar kreditoriem, visticamāk tiks izbeigts.
“Smartlynx” nodarbojās ar pilna servisa lidmašīnu nomas un čarteru pakalpojumiem visā pasaulē. Kā minēts uzņēmuma mājaslapā, tam bijuši vairāk nekā 500 ofisa un tehniskie darbinieki, kā arī 1300 apkalpes locekļu.
“Signāli, kaut kādas pazīmes nedaudz bija vasarā, bet ne tuvu nebija domas, ka tas rezultēsies šādā notikumu attīstībā. Tā ka, jā, tas ir diezgan negaidīts pavērsiens, un jūtams sitiens aviācijas nozarei,” secina Latvijas Aviācijas asociācijas valdes loceklis Zigmārs Vestfāls.
Novembra pēdējā nedēļā “Smartlynx Airlines” strādājošajiem piedāvāja labprātīgi izbeigt darba līgumu, parakstot konfidenciālu vienošanos. “de facto” zināms, ka “Smartlynx Airlines” apņēmās izmaksāt darba samaksu, taču informēja, ka varētu nepietikt līdzekļu, lai nekavējoties ieskaitītu neizņemtā atvaļinājuma naudu. Darbiniekiem tika paskaidrots, ka “Smartlynx” izvērtējot iespēju uzsākt maksātnespēju. Tādā gadījumā darbinieki savus prasījumus varēs apmierināt no garantiju fonda.
Biznesa sociālajā medijā LinkedIn pēdējās nedēļās vairāki “Smartlynx” apkalpes locekļi no dažādām valstīm publicējuši ierakstus, ka nav saņēmuši algu, kāds pat par diviem mēnešiem.
“Smartlynx” pārstāve Agija Kola-Kanča sazvanīta LTV raidījumam apgalvoja, ka uzņēmums darbiniekiem neko neesot parādā. Uz jautājumu par daudzajām sūdzībām “LinkedIn” viņa atbild, ka tie neesot “Smartlinx Airlines” darbinieki, un nekad tādi neesot bijuši.
Raidījums secina, ka šie cilvēki tikuši nodarbināti nevis pa tiešo, bet caur starpniekiem – rekrutēšanas uzņēmumiem.
“Piloti, stjuarti primāri un tehniķi, tā ir vēl viena grupa, viņi netiek nodarbināti pie reālā, faktiskā darba devēja, viņiem nav sociālās garantijas, viņiem nav nekādas aizsardzības šādās situācijās,” par nozares specifiku stāsta Latvijas Aviācijas arodbiedrības vadītāja Dace Kavasa.
Pārbaudi par darbinieku atbrīvošanu ir sākusi Valsts darba inspekcija, taču secinājumiem vēl pāragri. “Ir sagatavoti jautājumi, un jau nosūtīti pašam uzņēmumam, kas mums interesē. Līdz ar to esam iesaistījušies, un veicam visu nepieciešamo, lai saprastu, vai viss tiek ievērots likuma robežās,” saka Zemgales reģionālās valsts darba inspekcijas vadītājs Andris Saulītis.
Pēc pēdējiem Uzņēmumu reģistrā pieejamajiem datiem par 2023. gadu “Smartlynx Airlines” bijuši 382 darbinieki. Vismaz vairāk nekā desmit neesot parakstījuši piedāvāto vienošanos par līguma izbeigšanu, apliecina Aviācijas arodbiedrībā.
Līdz šā gada oktobra vidum “Smartlynx Airlines” īpašnieks pastarpināti bija bagātākais Lietuvas pilsonis Ģedimins Žiemelis. Viņa aktīvus pērn novērtēja 2,8 miljardu eiro vērtībā. Žiemelim piederošā “Avia Solutions Group” sevi dēvē par pasaulē lielāko pilna servisa lidmašīnu nomas uzņēmumu.
Mēnesi pirms “Smartlynx Airlines” darbības apturēšanas tas tika pārrakstīts Nīderlandē bāzētam investīciju fondam, un pa 5% daļu ieguva izpilddirektors Edvins Demeņus un finanšu direktors Mindaugs Kazakevičs.
Saskaņā ar noplūdušu kreditoru sarakstu, aviosabiedrība palikusi parādā 238,4 miljonus eiro. Lielākoties saistītiem uzņēmumiem, bet 64 miljoni eiro nav samaksāti citiem kreditoriem. Viena miljona eiro parāds Smartlynx uzkrājies pret Valsts ieņēmumu dienestu.
Smartlynx pārstāvji uz “de facto” lūgumu sniegt interviju šonedēļ neatsaucās, bet atsūtīja rakstisku komentāru: “Brīdī, kad esošā uzņēmuma vadības komanda iegādājās “SmartLynx Airlines”, bija konkrēti biznesa attīstības plāni, uz kuru pamata arī bija iespēja piesaistīt investoru. Diemžēl, dažādu apstākļu dēļ (to vidū, sankcionēto GTLK lidmašīnu sarežģītās tiesvedības, ko ietekmēja Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, lidmašīnu iznomātāju vēlme pēc tūlītējiem, ne ilgtermiņa ieņēmumiem, tirgus mainīgā situācija), šie plāni nevarēja tikt īstenoti un viss strauji mainījās.”
“Smartlynx Airlines” sākts tiesiskās aizsardzības process. Tas nozīmē, ka tiek dots laiks sakārtot attiecības ar kreditoriem. Taču kā “de facto” atklāja procesu uzraugošā persona Armands Rasa, viņš iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu, jo valde informējusi, ka prasītais pasākumu plāns netiks izstrādāts. Rasas un uzņēmuma iesniegtie pieteikumi par tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu tiks rakstveidā izskatīti 10. decembrī.
LTV raidījums secina, ka tas, visdrīzāk, ir ceļš uz maksātnespēju.
“Cilvēki, es ceru, darbu atradīs ļoti ātri, cits jautājums, vai viņi visi paliks Latvijā, un dos savu pienesumu Latvijas aviācijas nozarei. Tas ir cits jautājums. Visticamāk, ka daļa nepaliks Latvijā. Tas ir tas bēdīgais šajā stāstā,” uzskata asociācijas vadītājs Vestfāls.
Jāatzīmē, ka “Smartlyx Airlines” bijušā īpašnieka grupa turpina paplašināt biznesu citviet pasaulē. Piemēram, “Smartlynx Australia” kļuvusi par reģionālo pārvadātāju Sidnejas lidostā un “Smartlynx” nesen ieguvusi sertifikātu lidojumiem Taizemē. Tas nozarē radījis jautājumus, vai Latvijas bizness nav ticis izdalīts no grupas, lai norakstītu parādus.
Satiksmes ministrija ir sākusi lidsabiedrības ārpuskārtas finanšu atbilstības izvērtēšanu. “Smartlynx Airlines” īpašnieku maiņa pati par sevi neapliecinot shēmu, bet rada pamatu pārbaudīt atbilstību likumam, skaidroja ministrijā.