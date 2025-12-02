Bankas brīdina: "airBaltic" reitinga pazeminājums ir nopietns trieciens plānotajam IPO
Starptautiskās reitingu aģentūras "Fitch Ratings" ("Fitch") lēmums samazināt Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" kredītreitingu no "B-"/negatīvs uz "CCC+" ir nopietns šķērslis kompānijas akciju sākotnējam publiskajam piedāvājumam (IPO) nākamajā gadā, atzina banku pārstāvji.
Bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis norādīja, ka "Fitch" lēmums samazināt "airBaltic" kredītreitingu noteikti nav patīkama ziņa jaunajam uzņēmuma vadītājam Erno Hildēnam viņa pirmajā darba dienā. Tomēr šo soli nevar uzskatīt par pārsteigumu investoriem, kuri cieši sekojuši uzņēmuma finanšu situācijai. "Fitch" jau iepriekš bija noteikusi negatīvu nākotnes perspektīvu, un "airBaltic" eiroobligāciju cena pēc paziņojuma nav būtiski mainījusies, kas norāda, ka tirgus šādu attīstību lielā mērā bija iecenojis.
Purgailis skaidroja, ka īstermiņā šim reitinga samazinājumam, visticamāk, nebūs tiešas ietekmes uz uzņēmuma operacionālo darbību, tomēr tas ir nopietns šķērslis uzņēmuma un atsevišķu valdības pārstāvju ambīcijai veikt IPO 2026. gadā.
Reitingu aģentūra norāda, ka kompānijas pašreizējais finanšu stāvoklis pat pēc aktīvās ceļošanas sezonas nav pietiekami stabils, lai uzņēmums varētu startēt publiskajā akciju tirgū. "Vispirms uzņēmumam ir jāsamazina parāda slogs, ko tas ir plānojis veikt, realizējot ambiciozu flotes palielināšanas plānu, kuram savukārt ir vajadzīgi milzīgi ieguldījumi uzņēmuma kapitālā. Reitinga aģentūra min nepieciešamību pēc 180 miljonu eiro kapitāla palielināšanas nākamgad, bet neoficiāli ir dzirdētas arī lielākas summas, kas pārsniedz 200 miljonus eiro," pauž ekonomists.
Viņš norāda, ka rezultātā veidojas tāds kā "apburtais loks", un, lai šo loku pārrautu, uzņēmumam, visticamāk, būs jāmeklē iespēja piesaistīt papildu valsts atbalstu, injicējot papildu kapitālu. Alternatīva būtu piesaistīt privāto kapitālu ārpus IPO procesa, kas ļautu stabilizēt finanšu rādītājus un sagatavot uzņēmumu publiskajam tirgum.
Savukārt "SEB bankas" meitassabiedrības "SEB Investment Management" valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenfelds norāda, ka jebkuram uzņēmumam, tostarp "airBaltic" kredītreitinga pazemināšana nozīmē vēl sarežģītākas sarunas ar potenciālajiem investoriem nākotnē. Aģentūra "Fitch" kā nozīmīgāko reitinga pazemināšanas iemeslu min pārlieku lielas "airBaltic" parādsaistības, nepietiekamu kapitālu, vājākus, nekā gaidīts, darbības rezultātus un izteikti negatīvu naudas plūsmu 2025. gadā.
"Lai uzņēmums spētu piesaistīt finanšu investorus publiskā akciju piedāvājumā, tam vajadzētu uzrādīt pilnīgi pretējus rādītājus - zemākas parādsaistības, stabilu peļņu un pozitīvu naudas plūsmu," skaidro Rozenfelds.
Viņš arī pauž, ka 2025. gada deviņu mēnešu rezultāti liecina, ka "airBaltic" apgrozījums, salīdzinot ar 2024. gada deviņiem mēnešiem, ir nedaudz pieaudzis, taču ir pieaugušas arī izmaksas.
"Jaunajam uzņēmuma valdes priekšsēdētājam būs jārisina daudz sarežģītu jautājumu, no kuriem galvenais, manuprāt, ir par "airBaltic" stratēģiju. Vai pastāv ticams scenārijs, kurā "airBaltic" sāk ģenerēt pozitīvu naudas plūsmu un darbojas rentabli?" pauž Rozenfelds.
Jau ziņots, ka "Fitch" pazeminājusi "airBaltic" ilgtermiņa emitenta saistību nepildīšanas reitingu no "B-"/negatīvs uz "CCC+", teikts "Fitch" paziņojumā.
"Fitch" ir samazinājusi arī "airBaltic" prioritāro nodrošināto ilgtermiņa obligāciju reitingu 380 miljonu eiro apmērā no "B" uz "B-". Atgūšanas rādītājs ir "RR3".
Kredītreitinga samazinājums atspoguļo augstāku, nekā gaidīts, aizņemto līdzekļu īpatsvaru un vājāku finansiālo elastību, kā rezultātā nākamajos 12 mēnešos būs nepieciešams ievērojams ārējais finansējums. Tas atspoguļo arī neskaidrību par plānotā IPO grafiku un ieņēmumiem. Uzņēmuma 2025. gada darbības rezultāti ir bijuši vājāki, nekā gaidīts, jo ir palielinājušās darbības izmaksas un rentabilitāte bijusi zema, kas veicināja izteikti negatīvu brīvo naudas plūsmu un ierobežotu likviditāti.
IDR atspoguļo "airBaltic" vājos finanšu rādītājus, ko nosaka lielais nomas parāds, ko izmanto flotes pieauguma finansēšanai. Reitinga stiprās puses ir tā vadošā pozīcija Baltijas reģionā, jaunās paaudzes un degvielu taupošā flote un uzņēmējdarbības diversifikācija, teikts "Fitch" paziņojumā.