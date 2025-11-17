39 gadu vecumā miris “Apple” vadītājs Baltijas valstīs
39 gadu vecumā mūžībā devies Povils Dapkevičs, “Apple” vadītājs Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, ziņo Lietuvas mediji.
Lietuvas sabiedrisko mediju portālam LRT.lt traģisko ziņu apstiprinājuši medija avoti.
Lietuvas portālam Tv3.lt šo informāciju apstiprinājis Dapkeviča draugs Mīkols Katkus. 39 gadus vecajam vīrietim apstājusies sirds. “Viņš bija labs draugs. Apstājās sirds. Vairāk man nav ko piebilst,” Tv3.lt sacīja Katkus.
Povils Dapkevičs nostrādāja Apple vairāk nekā 9 gadus.
2014.–2016. gadā viņš bija Telia komercattīstības nodaļas vadītājs.
2011.–2014. gadā viņš strādāja Lielbritānijas farmācijas uzņēmumā GlaxoSmithKline.
2009.–2010. gadā viņš bija telekomunikāciju uzņēmuma Eurocom biznesa attīstības un mārketinga direktors.
2005.–2009. gadā P. Dapkevičs studēja jurisprudenci Mīkola Romera universitātē Lietuvā. Vēlāk viņš arī padziļināja savas zināšanas biznesa attīstības jomā Londonā, Stokholmā un Oslo.
Brīvajā laikā Dapkevičam patika ceļot un spēlēt tenisu, viņš interesējās arī par fotografēšanu, ziņo Lietuvas sabiedrisko mediju portāls LRT.lt.