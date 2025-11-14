Inovācijas čempions: no telefona līnijas pagarinātāja līdz eksportam uz 130 valstīm
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Ekonomikas ministrija jau 20 gadus rīko uzņēmējdarbības konkursu “Eksporta un inovācijas balva”, lai noskaidrotu veiksmīgākos Latvijas eksportētājus un inovāciju līderus. Tas ir augstākais valsts apbalvojums uzņēmējdarbībā, un šīs balvas patrons ir Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Uzņēmumi konkursā tiek vērtēti piecās kategorijās: “Eksporta čempions”, “Inovācijas čempions”, “Eksporta pieauguma līderis”, “Eksporta jaunpienācējs” un “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts”. Viens no spilgtākajiem 2024. gada konkursa dalībniekiem, kas uzvarēja kategorijā “Inovācijas čempions”, ir AS “SAF Tehnika”.
Inovāciju “trīs kājas”: no radioviļņiem līdz gaisa kvalitātei
2024. gada inovācijas čempions ir AS “SAF Tehnika”, kas savu darbību balsta uz trim galvenajiem virzieniem jeb “kājām”. Uzņēmuma pārdošanas direktors Toms Kalderovskis atklāj, kāda ir “SAF Tehnika” inovāciju un evolūcijas formula: “Pirmais un vēsturiski senākais virziens ir bezvadu datu pārraides iekārtas – tās, kas redzamas telekomunikāciju torņos kā milzīgi “šķīvji”. SAF inovācija šeit bija tā, ka mēs bijām pirmie, kas to visu salika vienā korpusā un uzlika augšā tornī, nevis turēja “smadzenes” lejā telekomunikāciju skapī.”
Otrs virziens ir unikāli kabatas izmēra spektra analizatori, kas ļauj telekomunikāciju operatoriem burtiski ieraudzīt neredzamos radioviļņus. Tas palīdz ātri diagnosticēt traucējumus, piemēram, noteikt, vai kāds cits raidītājs tuvumā netraucē.
Trešā un pēdējos gados pazīstamākā “kāja” ir zīmols “Aranet” – bezvadu sensoru tīkls vides monitoringam. Šajā jomā inovācijas nonāk tirgū ātrāk, un jaunākais produkts ir radona sensors. Toms Kalderovskis skaidro, ka radons ir radioaktīva gāze, ko Pasaules Veselības organizācija nosaukusi par vienu no vadošajiem ierosinātājiem saslimšanai ar plaušu vēzi. SAF radona sensors tiek uzskatīts par labāko tirgū, jo tas “apkopo visas tās īpašības, kas piemīt citiem produktiem, bet nav nekad bijušas vienā”.
Sākās ar rindu pēc telefona pieslēguma
Uzņēmuma pirmsākumi ir stāsts par inovāciju piespiedu kārtā. Lai gan SAF oficiāli dibināts 1999. gadā, viss sācies agrāk. “Mūsu dibinātājs Didzis dzīvoja ārpus Rīgas, savā lauka īpašumā pie Daugavas, un viņš gribēja mājās telefonu. Toreizējais telekomunikāciju operators atbildējis kodolīgi – mēs tevi ieliksim rindā, gaidi,” stāsta Kalderovskis
Didzis bija inženieris un “nelikās mierā, bet izstrādāja sev bezvadu telefona līnijas pagarinātāju”. Risinājums bijis tik veiksmīgs, ka drīz par šo iespēju sāka interesēties kaimiņi un tas pārauga nelielā biznesā.
Ražots Rīgā, pārdots 130 valstīs
Tagad “SAF Tehnika” ir globāls spēlētājs. “Mēs absolūti lielāko daļu savas produkcijas eksportējam,” norāda Kalderovskis, uzsverot, ka Latvijas tirgus ir salīdzinoši mazs. Uzņēmums savas iekārtas pārdevis jau vairāk nekā 130 pasaules valstīs.
Neraugoties uz globālo mērogu, visa ražošana notiek Latvijā, Rīgā. Inovāciju procesā uzņēmums aktīvi sadarbojas ar Rīgas Tehnisko universitāti. Toms Kalderovskis paskaidro pieeju: “To, ko mēs varam un mākam izdarīt paši, mēs darām. Un tad ir kaut kādas sadaļas, kur varbūt mēs nejūtamies tik komfortabli, tāpēc pieaicinām akadēmisko partneri.”
Kultūra, kas ļauj strīdēties un pielāgoties
Panākumu pamatā ir unikāla uzņēmuma kultūra un četras pamatvērtības. Pirmkārt, “mēs darām lietas vienkārši”. Kalderovskis atzīst, ka tas var aizņemt vairāk laika, bet gala rezultātam ir jābūt vienkāršam lietošanā.
Otrkārt, “mēs esam godīgi” – gan pret klientiem, gan iekšēji. Šī vērtība dažkārt noved pie asām diskusijām. “Tas var izraisīt strīdus. Mēs bļaustāmies un mētājam zīmuļus, bet tādos strīdos mēs nonākam pie patiesības.”
Treškārt, “mēs esam kompetenti, kas nozīmē, ka mēs zinām, ko mēs zinām, un mēs zinām, ko mēs nezinām, un nekautrējamies pajautāt un atzīties, ja kaut ko nezinām”.
Ceturtkārt, “mēs pielāgojamies”, jo apkārtējā vide mainās, un “mums visu laiku jāiet tai līdzi”.
Paraksts: Inovācijas čempioni – AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs un pārdošanas direktors Toms Kalderovskis.
“Eksporta un Inovācijas balvas 2025” visu kategoriju uzvarētāji tiks godināti svinīgā konkursa apbalvošanas ceremonijā šī gada 4. decembrī. Uzvarētāji līdz ar balvu – īpašu mākslinieku radītu statueti, saņems Ekonomikas ministrijas diplomu un tiesības lietot konkursa zīmi uz saviem produktiem, produktu līnijām un mārketinga materiāliem.