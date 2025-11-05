Uzņēmumiem draudzīgākais novads - Tukuma novads, bet valstspilsēta - Jūrmala
Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Junior Achievment Latvia, SIA “Lursoft” un pētījumu centru “SKDS” trešdien, 5. novembrī, pasniedza balvas uzņēmumiem draudzīgākajām pašvaldībām un valstspilsētām Latvijā.
Galveno balvu kategorijā “Uzņēmumiem draudzīgākais novads 2025” ieguva Tukuma novads, savukārt otrajā vietā – Madonas novads, bet trešajā – Rēzeknes novads. Kategorijā “Uzņēmumiem draudzīgākā valstspilsēta 2025” pirmo vietu ieņēma Jūrmala, bet otro un trešo vietu ar vienādu punktu skaitu dala Daugavpils un Liepāja.
LTRK reģionālās padomes savu simpātiju apbalvojumu piešķīra Valmieras novadam, Kuldīgas novadam, Rēzeknes novadam, Jelgavas novadam un Ādažu novadam. Savukārt LTRK Pakalpojumu padome, kā savas simpātijas, apbalvoja Alūksnes novadu un Tukuma novadu.
LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš: “Pašvaldības spēlē būtisku lomu Latvijas ekonomiskās izaugsmes jomā. Mums šķiet svarīgi par to pateikt paldies un veicināt pozitīvu sacensību šajā ziņā starp pašvaldībām. Lai gan balvas tiek 3 labākajiem pēc iegūtajiem punktiem, patiesībā tās pienākas visām pašvaldībām, kuras cenšas uzlabot rādītājus šajā jomā. Man ir sajūta, ka liela daļa pašvaldību patiešām cenšas. Par to liecina arī sīvā konkurence, piemēram valstspilsētu grupā ir vienāds punktu skaits otrās un trešās vietas ieguvējām, bet Ventspils pilsētu no godalgas šķir tikai 1 punkts. Visu beidzot, es patiešām ceru, ka salīdzinoši drīz pienāks brīdis, kad pašvaldības tiks atalgotas ne tikai ar LTRK atzinībām un ziediem, bet Saeima pieņems kritiski svarīgo lēmumu atalgot pašvaldību darbu šajā jomā, daļu no uzņēmumu ienākuma nodokļa un daļu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa novirzot pašvaldībai, atbilstoši pamata darba vietai.”
Pašvaldības tika vērtētas pēc vairākiem kritērijiem, katram piešķirot vienādu – 20% - nozīmi kopējā rezultātā. Vērtējumu veidoja: pašvaldību pašvērtējuma anketas rezultāti, izvērtējot LTRK Pašvaldību rekomendāciju ieviešanas progresu; pašvaldības atsaucības un sniegtās informācijas kvalitātes vērtējums, reaģējot uz uzņēmēja interesi par darbības uzsākšanu konkrētajā teritorijā jeb “slepenā pircēja” paņēmiens; pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības izglītībā; pētījumu centra “SKDS” veiktās uzņēmēju aptaujas rezultāti, analizējot apmierinātību ar pašvaldību darbu, kā arī reģistrētais uzņēmumu skaits pašvaldībā, ņemot vērā aktīvo uzņēmumu īpatsvaru, jauno uzņēmumu skaita pieaugumu, investīciju apmēru un konkurences neitralitātes faktorus.