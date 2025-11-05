KP piemērojusi 1,8 miljonu eiro sodu vienam no lielākajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā.
Sabiedrība
Šodien 12:23
Vienam no lielākajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā piemērots 1,8 miljonu eiro sods
Konkurences padome (KP) par negodīgas tirdzniecības prakses īstenošanu piemērojusi vairāk nekā 1,8 miljonu eiro sodu vienam no lielākajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā, informēja KP.
Sods uzņēmumam piemērots par Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumu.
Plašāk par konstatēto pārkāpumu KP informēs preses konferencē ceturtdien, 6. novembrī.
Preses konference notiks Ekonomikas ministrijas telpās Brīvības ielā 55, Rīgā, ceturtdien, 6. novembrī, plkst. 10. Preses konference būs vērojama arī tiešraidē KP "Facebook" profilā.
Preses konferencē piedalīsies KP priekšsēdētāja Ieva Šmite un KP Tirgu uzraudzības un izpētes departamenta direktore Sanita Uljane.