Vienam no lielākajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā piemērots 1,8 miljonu eiro sods
foto: Edijs Pālens/LETA
KP piemērojusi 1,8 miljonu eiro sodu vienam no lielākajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā.
Sabiedrība

Vienam no lielākajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā piemērots 1,8 miljonu eiro sods

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Konkurences padome (KP) par negodīgas tirdzniecības prakses īstenošanu piemērojusi vairāk nekā 1,8 miljonu eiro sodu vienam no lielākajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā, informēja KP.

Vienam no lielākajiem pārtikas mazumtirdzniecības ...

Sods uzņēmumam piemērots par Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumu.

Plašāk par konstatēto pārkāpumu KP informēs preses konferencē ceturtdien, 6. novembrī.

Preses konference notiks Ekonomikas ministrijas telpās Brīvības ielā 55, Rīgā, ceturtdien, 6. novembrī, plkst. 10. Preses konference būs vērojama arī tiešraidē KP "Facebook" profilā.

Preses konferencē piedalīsies KP priekšsēdētāja Ieva Šmite un KP Tirgu uzraudzības un izpētes departamenta direktore Sanita Uljane.

Tēmas

FacebookEkonomikas ministrijaKonkurences padome

Citi šobrīd lasa