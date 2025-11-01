Ķirbji Rīgas Centrāltirgū.
Bizness un ekonomika
Šodien 18:43
Latvija visvairāk ķirbju ieved no Nīderlandes, bet izved uz Igauniju
Latvija šā gada astoņos mēnešos ķirbjus visvairāk ir importējusi no Nīderlandes, bet eksportējusi - uz Igauniju, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija.
Šā gada astoņos mēnešos Latvijā no Nīderlandes importēti pudeļveida ķirbji, kā arī svaigi vai atdzesēti ķirbji, kas nav kabači, 102 846 eiro vērtībā. Tam seko Vācija, no kurienes ķirbji importēti 50 112 eiro vērtībā, kā arī Turcija, kuras ķirbji Latvijā nokļuvuši 44 895 eiro vērtībā.
Vienlaikus uz Igauniju Latvija šā gada astoņos mēnešos eksportējusi ķirbjus 71 445 eiro vērtībā, uz Lietuvu - 40 849 eiro vērtībā, kā arī uz Nīderlandi - 610 eiro vērtībā.