FOTO: dzīve tik salda kā medus…aplūkojam šī garduma cenas Centrāltirgū

Medus un krizantēmu cenas Rīgas Centrāltirgū.
Rudens laikā it īpaši prasās karstu tēju ar medu. Aplūkojām, kādus medus veidus un par kādu cenu tos ir iespējams iegādāties Rīgas Centrāltirgū.
Pievērsām uzmanību, ka Limbažu novada medus ir viens no pieprasītākajiem Centrāltirgū. Tiek piedāvāts plašs klāsts — dažādu ziedu, meža ziedu, liepu, viršu un griķu medus.
Šobrīd vislētākā cena ir par 350 gramiem — 3,50 eiro. Par 6 eiro iespējams iegādāties 700 gramus medus. Ja gribas nedaudz vairāk, par 8 eiro iespējams iegādāties 1000 gramus. Un, ja medus ļoti kārojas, tad par 12 eiro iespējams iegādāties 1400 gramus.
Turpat pie medus pārdodas arī bišu maize — 8 eiro/100 g., kā arī vaska svecītes — 1,50 eiro par vienu svecīti. Tām, kurām ir piešķirta īpaša forma, piemēram, lotosa zieda, cena ir sākot no 3,00 eiro.
Ja gribas, lai mājās vāzē acis priecē kāds smuks zieds, šobrīd krizantēmu cena tirgū ir no 1,20 līdz 6 eiro gabalā.
