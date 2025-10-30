Saldumu un citu kārumu cenas Centrāltirgū
Tuvojoties spocīgajiem svētkiem, Jauns.lv iegriezās Rīgas Centrāltirgū, lai apskatītos piedāvājumu un cenas.
FOTO: vai esi gatavs Halovīnam? Saldumu un citu kārumu cenas Centrāltirgū
Ja rudens laikā kārojas uzkost riekstus, tirgū ir visdažādākie veidi. Vieni no dārgākajiem ir makadāmijas un Brazīlijas rieksti, kas maksā 32 eiro kilogramā. Dārgi izmaksā arī pekānrieksti, kuru cena ir 22,80 eiro kilogramā. Savukārt Indijas riekstu cena svārstās no 10,50 līdz 15 eiro kilogramā, bet valriekstu cenas ir no 13 līdz 18,50 eiro kilogramā. Lazdu rieksti –16.80 eiro/kg.
Apskatot žāvēto augļu cenas, redzams, ka plūmes no Uzbekistānas maksā 6,80 eiro kilogramā, savukārt no Čīles – 9,50 eiro kilogramā. Rozīņu cena kilogramā ir no 4,20 eiro līdz 13 eiro (par rozīnēm bez kauliņiem). Žāvētās dzērvenes maksā 8,50 eiro kilogramā. Persiki un bumbieri bez cukura maksā 12 eiro kilogramā.
Pievēršoties citiem kārumiem, ananāsu kubiciņu un papaijas kubiciņu cena kilogramā ir 9,80 eiro. Žāvētie mango – 9,80 eiro/kg, greipfrūtu lapiņas – 7,80 eiro/kg, saldie apelsīni sīrupā – 6,80 eiro/kg. Čurčhela – 2,50 eiro/100 g.
Tiem, kuri Halovīnam vēlas iegādāties konfektes, izvēle ir plaša – sākot no šokolādes konfektēm un beidzot ar ledenēm. Piemēram, konfekšu “Gotiņa” un “Sweet Drop” cena ir 6,80 eiro kilogramā, želejas konfektes “Crazy Bee” – 7,50 eiro/kg, bet ledenes karameļu – 6,80 eiro/kg.
Ķirbju cena – no 1,20 eiro līdz 2,50 eiro kilogramā. Lai iegādātos ķirbi grebšanai būtu jāšķiras no vismaz sešiem eiro. Par laimi tik lieli ķirbji kā ikgadējā svēršanas pasākumā Vērmaņdārzā, par kuriem būtu jāšķiras no veselas bagātības, Centrāltirgū nebija atrodami.
