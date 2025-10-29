Polijā notikusi vērienīga ielaušanās bankomātos: apzagti apmēram 500 bankas klientu
Polijas bankas Santander klienti ir kļuvuši par liela mēroga organizētas noziedzības grupas mērķi. No gandrīz 500 kontiem nelikumīgi izņemot vairāk nekā 2,2 miljonus zlotu (aptuveni 520 000 eiro), ziņo TVP World.
Polijas pilsētas Bidgoščas pilsētas prokuratūra paziņojusi, ka noziedznieki nozaguši naudu, izmantojot karšu datu kopēšanas ierīces, kas pazīstamas kā skimeri un tikušas uzstādītas bankomātos.
"Skimings" ir krāpšanas veids, kurā bankomātos paslēptas ierīces nelikumīgi vāc bankas karšu datus. Kad šie dati ir iegūti, tiek izveidotas karšu kopijas, kuras pēc tam tiek izmantotas neatļautu pirkumu veikšanai vai naudas izņemšanai. Pēdējās dienās Polijas policija ir saņēmusi simtiem ziņojumu par neatļautu naudas izņemšanu no Santander kontiem. Polijas Centrālā kibernoziegumu apkarošanas biroja (CBZC) pārstāvis Marcins Zagorskis apstiprinājis, ka visi darījumi, visticamāk, tika veikti, izmantojot bankomātu skimerus. Zagorskis piebildis, ka pagaidām nav pierādījumu, ka uzbrukums būtu skāris citu banku klientus. Polijas radiostacija RMF FM ziņo, ka tiesībaizsardzības iestādes izmeklē vairāk nekā 600 aizdomīgus darījumus.
Santander Bank Polska, kas ir trešā lielākā banka valstī, paziņojusi, ka visiem skartajiem klientiem ir atmaksāta nauda. Jau svētdien banka vēstīja, ka ir veikusi pasākumus, lai "neļautu noziedzniekiem turpināt savu darbību". Bankas pārstāvis TVP World pastāstīja, ka incidents ir "reģionāla rakstura" un tajā ir iesaistīts tikai neliels skaits bankomātu. Banka arī uzsvēra, ka nav nopludināta nekāda personas informācija, taču aicināja klientus būt modriem un rūpīgi pārbaudīt ierīces pirms to lietošanas.