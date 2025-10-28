Ekrānuzņēmums no sludinājuma par naudas atrašanu
Sabiedrība
Šodien 22:52
Kurš aizmirsa naudu Jelgavas bankomātā? Soctīklus aizkustina nesavtīgs cilvēks
Pilnīgi iespējams, kādu cilvēku šodien pārņēma šermuļi, aptverot, ka bankomātā Jelgavā aizmirsts paņemt naudu. Par laimi, pasaulē netrūkst nesavtīgu cilvēku, kas parūpējās, lai šim aizmāršam būtu iespēja savu naudu atgūt.
Ekrānuzņēmums no sludinājuma par naudas atrašanu
Nauda aizmirsta tirdzniecības centrā “Vivo” otrdienas pēcpusdienā ap plkst. 16.
"Kāds aizmirsa savu naudu bankomātā!! Pie bankomāta uzkavējos un bankomāts naudiņu paņēma atpakaļ! Ar uzrakstu “Sazinies ar banku” Bankai paziņoju par situāciju! Lai atrodas īpašnieks un sazinās ar Swedbanku!!" "Facebook" grupā "Jelgavas sludinājumu dēlis" pavēstīja neapšaubāmi gaišais cilvēks Līva.
Lai aizmāršīgajam cilvēkam izdodas savu naudu atgūt un lai neaizmirst pateikt paldies savai labdarei!