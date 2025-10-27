Copilot AI prognozē SOL, XRP un BNB cenu kāpumu
Microsoft Copilot AI paredz Solana, XRP un BNB cenu pieaugumu līdz 2025. gada oktobra beigām, neskatoties uz tirgus svārstībām.
Microsoft galvenais konkurents mākslīgā intelekta tērzēšanas sacensībās - Copilot AI - ir publiskojis ambiciozas prognozes, kurās paredzēts, ka Solana, XRP un BNB šajā ceturksnī varētu sasniegt jaunus maksimumus.
Tā dēvētais “Uptober” rallijs pēkšņi apstājās pēc tam, kad bijušais ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja par 100% tarifu piemērošanu Ķīnas importam. Šis lēmums satricināja globālos tirgus un izraisīja vienu no straujākajiem vienas dienas kriptovalūtu nozares izpārdošanas viļņiem pēdējā laikā.
Tuvojoties nākamajai Federālo rezervju sistēmas FOMC sanāksmei, tirgotāji kļuvuši piesardzīgāki, gaidot iespējamas monetārās politikas mīkstināšanas pazīmes, kas varētu atjaunot investoru interesi par riskantiem aktīviem.
Neskatoties uz īstermiņa svārstībām, pieredzējuši analītiķi pašreizējo lejupslīdi uzskata par konstruktīvu korekciju, norādot, ka straujas cenas korekcijas bieži vien attīra tirgu no pārmērīgas spekulatīvas sviras un rada pamatu ilgtspējīgākai izaugsmei nākotnē.
Solana (SOL): Claude prognozē izaicinājumu visu laiku augstākajai cenai
Solana ($SOL) joprojām nostiprina savu pozīciju kā viena no vadošajām viedo līgumu platformām ar tirgus kapitalizāciju virs 104 miljardiem ASV dolāru un aptuveni 11,4 miljardiem dolāru kopējā bloķētajā vērtībā (TVL) tās DeFi ekosistēmā. Tirgū valda pieņēmumi, ka ASV regulatori līdz mēneša beigām varētu apstiprināt spot Solana ETF, kas varētu veicināt ievērojamu institucionālo kapitāla pieplūdumu, līdzīgi kā pēc Bitcoin un Ethereum ETF apstiprināšanas.
Solana ir labā pozīcijā, lai gūtu labumu no jaunām tendencēm, piemēram, reālo aktīvu tokenizācijas un stabilo monētu infrastruktūras paplašināšanās, kas gūst aizvien lielāku institucionālo atbalstu. Ar ātrākiem darījumiem un zemākām komisijām nekā Ethereum, Solana joprojām ir viens no daudzsološākajiem kandidātiem plašai ieviešanai.
Pēc kāpuma līdz 250 ASV dolāriem janvārī un krituma līdz 100 ASV dolāriem aprīlī, SOL pašlaik tiek tirgots ap 191 dolāru, kas liecina par atjaunotu augšupejas potenciālu. Ar RSI ap 45 un cenu zem 30 dienu mainīgā vidējā, tokens izskatās nepietiekami novērtēts.
Pēc izlaušanās no bullish flag (augšupejošā karoga) modeļa, Claude lēš, ka Solana varētu sasniegt līdz pat 290 ASV dolāriem līdz mēneša beigām, iespējams, pat pārspējot iepriekšējo visu laiku rekordu - 293,31 dolāru, kas tika sasniegts janvārī.
XRP ($XRP): Claude prognozē iespējamu kāpumu līdz 10 dolāriem
Claude AI datu modeļi liecina, ka Ripple vietējais aktīvs XRP ($XRP) varētu piedzīvot strauju kāpumu, iespējams sasniedzot 5 līdz 10 ASV dolārus līdz gada beigām - četrkāršojot pašreizējo cenu aptuveni 2,49 ASV dolāru apmērā. Ripple izšķirošā juridiskā uzvara pār ASV Vērtspapīru un biržu komisiju (SEC) šī gada sākumā izbeidza piecus gadus ilgušo tiesvedību, atjaunojot investoru uzticību un paceļot XRP līdz septiņu gadu maksimumam - 3,65 ASV dolāriem - 18. jūlijā.
Pēdējo 12 mēnešu laikā XRP ir pieaudzis par 369%, ievērojami pārspējot Bitcoin (63%) un Ethereum (55%) pieaugumu. Tehniskie rādītāji norāda uz trim izteiktiem bullish flag modeļiem 2025. gadā, divi no tiem vasarā - bieži vien tas ir priekšvēstnesis būtiskiem augšupejas kustības posmiem.
Virkne spot XRP ETF apstiprinājumu, uzlabota regulatīvā skaidrība vai jauna partnerība varētu palīdzēt XRP pārkāpt 5 dolāru robežu, savukārt 10 dolāri būtu maz ticams, bet iespējams “bull” scenārijs.
Binance Coin (BNB): Copilot AI paredz paplašinātu dominanci
Sākotnēji izveidots kā lietderības tokens Binance platformai, Binance Coin ($BNB) ir attīstījies par daudzpusīgu aktīvu, kas atbalsta plašu ekosistēmu - no NFT un decentralizētām lietotnēm līdz maksājumu risinājumiem.
BNB deflācijas mehānisms, kas tiek uzturēts ar Binance periodiskiem tokenu dedzināšanas procesiem, turpina stiprināt ilgtermiņa cenas stabilitāti, sistemātiski samazinot piedāvājumu apgrozībā.
Ārpus Binance platformām BNB lietojums ir paplašinājies globāli - tas tiek pieņemts maksājumos dažādās nozarēs, sākot no spēlēm līdz ceļojumiem. Šī plašā adopcija ir nostiprinājusi BNB vietu starp piecām lielākajām kriptovalūtām pēc tirgus kapitalizācijas.
Secinājumi
Kopumā Microsoft Copilot AI prognozes norāda uz iespējamu jaunu izaugsmes vilni kriptovalūtu tirgū, neskatoties uz īstermiņa svārstībām un ģeopolitisko nenoteiktību.
Solana saglabā spēcīgu pozīciju kā vadošā viedo līgumu platforma ar potenciālu pārspēt iepriekšējo cenu rekordu, savukārt XRP pēc tiesvedības uzvaras un pieaugošas institucionālās intereses varētu piedzīvot ievērojamu vērtības kāpumu.
Arī Binance Coin turpina nostiprināt savu vietu tirgū, pateicoties deflācijas mehānismam un plašai praktiskai pielietošanai. Lai gan tirgus korekcijas īslaicīgi rada spiedienu uz cenām, tās bieži vien kalpo kā pamats ilgtspējīgai atveseļošanai un turpmākai izaugsmei.
Tajā pašā laikā jauni spēlētāji, piemēram, Maxi Doge, apliecina, ka investoru interese par inovatīviem un sabiedrības vadītiem projektiem joprojām ir augsta, kas liecina par kriptovalūtu tirgus dinamisko un attīstīgo raksturu.