Sākt Ieguldīt Bez Pieredzes - Praktiski Padomi
Iegūsti saprotamus, profesionālus padomus, kā uzsākt naudas ieguldīšanu bez pieredzes. Risku izvērtēšana un diversifikācija līdz portfeļa līdzsvarošanai.
Kā sākt ieguldīt, ja nav lielas pieredzes finanšu jomā?
Daudzi cilvēki pirmo reizi sāk domāt par ieguldīšanu brīdī, kad ir parādījušies kādi ietaupījumi, bet nav pilnvērtīgas izpratnes par finanšu tirgiem. Pirms veikt pirmo ieguldījumu, ir vērts izveidot savu finanšu plānu un saprast, kādi ir mērķi, un uz kādu laika posmu plānots ieguldīt. Finanšu eksperti norāda, ka vērts arī izveidot uzkrājumus, kas sedz vismaz trīs līdz sešu mēnešu izdevumus, lai negaidītu situāciju gadījumā nebūtu jāizņem līdzekļi no ieguldījumu portfeļa.
Kad esi nolēmis sākt ieguldīt savu naudu, vari apskatīt dažādas ieguldījumu iespējas. Piemēram, tādi obligāciju fondi kā Signet Bond Fund, ir instruments, kas apkopo investoru naudu un izvieto to dažādu emitentu obligācijās. Obligāciju fondi ir mazāk svārstīgi kā akcijas, var piedāvāt regulāras dividendes, un tie var būt piemēroti, ja vēl neesi gatavs straujām cenu izmaiņām. Pirmajos soļos ieguldīšanā ieteicams izvērtēt arī savu komforta līmeni riskam (jeb ieguldījuma ikdienas vērtības svārstībām).
Ieguldījumu portfeļa veidošana – aktīvu sadalījums un diversifikācija
Ja ir ilgtermiņa mērķi, piemēram, pensija pēc 20 gadiem, var atļauties lielākas svārstības un izvēlēties lielāku akciju īpatsvaru. Ja mērķis ir īstermiņa, piemēram, iekrājums mājas pirmajai iemaksai pēc pieciem gadiem, drošības apsvērumu dēļ portfelī palielina obligāciju un citu īstermiņa ieguldījumu īpatsvaru.
Savukārt, diversifikācija ir saistīta ar aktīvu sadalījumu, bet tā ietver līdzekļu izvietošanu dažādās nozarēs un vērtspapīru veidos, lai viens neveiksmīgs ieguldījums nesabojātu visu portfeli. Piemēram, periodos, kad akciju tirgus krīt, obligāciju ienesīgums var saglabāties stabils, tādējādi portfelis kopumā svārstās mazāk.
Diversifikācija jāveic divos līmeņos – starp aktīvu klasēm jeb veidiem un to iekšienē – tas nozīmē ne tikai sadalīt kapitālu starp akcijām, obligācijām un naudu, bet arī izvēlēties dažādu nozaru uzņēmumus, valstu tirgus un dažāda termiņa obligācijas. Plaša tirgus indeksa fonds vai visas tirgus akcijas aptverošs fonds sniedz iespēju vienā darījumā ieguldīt simtos vai pat tūkstošos uzņēmumu. Iesācējiem bieži ir vienkāršāk diversifikācijai izmantot ieguldījumu fondus, jo tie ļauj ar vienu pirkumu iegūt plašu aktīvu klāstu. Tomēr jāņem vērā fondu komisijas maksas, kas var samazināt peļņu, un nepieciešamības gadījumā izvēlēties vairākus fondus, lai panāktu vēlamo diversifikāciju.
Izvairīšanās no biežākajām kļūdām un sagatavošanās
Svarīgi nepārvērtēt savas spējas un nekoncentrēt pārāk lielu daļu kapitāla viena uzņēmuma akcijās, īpaši darba devēja akcijās. Ja uzņēmums piedzīvo grūtības vai bankrotē, varat zaudēt gan darbu, gan ieguldīto naudu.
Vēl viens būtisks padoms ir nomaksāt parādus, kam ir augstas procentu likmes, pirms ieguldīšanas, un tiklīdz parādi nomaksāti un izveidots drošības spilvens, varat koncentrēties uz investīciju portfeli. Topošajiem investoriem svarīgi arī zināt par inflācijas risku, jo nauda bankas kontā vai termiņnoguldījumā ir droša, taču ilgtermiņā pastāv risks, ka inflācija “apēdīs” jūsu iekrājumus. Tādēļ atkarībā no mērķa var būt lietderīgi daļu līdzekļu ieguldīt tādos instrumentos kā akcijas vai obligācijas, kas vidēji spēj pārspēt inflāciju.
Lai sevi pasargātu no tirgus svārstībām, eksperti iesaka izmantot ieguldījumu izkliedes stratēģiju – nepārdzīvot par īstermiņa kritumiem, bet pieturēties pie ilgtermiņa plāna.
Praktiski paņēmieni: ieguldīšana pa daļām un regulāra līdzekļu piešķiršana
Lai nedaudz izvairītos no riska, var izmantot metodi “dollar‑cost averaging” (DCA) jeb ieguldīšanu pa daļām, kas nozīmē ieguldīt noteiktu naudas summu regulāros intervālos neatkarīgi no tirgus cenas. Tā kā ieguldījumi tiek veikti gan cenu krituma, gan kāpuma periodos, šī pieeja samazina svārstību ietekmi un vidējo ieguldījuma cenu, piemēram, regulāras 50 eiro iemaksas vienā un tajā pašā ieguldījumu fondā katru mēnesi.
Stratēģijas galvenie ieguvumi ir sekojoši:
- Mazāka vidējā ieguldījuma cena: regulāri ieguldot, iegūsti vairāk vienību, kad cena ir zema, un mazāk, kad tā ir augsta.
- Disciplīna un regularitāte: DCA veicina ieradumu ieguldīt ik nedēļu, mēnesi vai ceturksni neatkarīgi no tirgus stāvokļa.
- Piemērota iesācējiem: DCA ir īpaši noderīga tiem, kam trūkst pieredzes un kas vēlas sākt ar mazākām summām, lai pierastu pie tirgus svārstībām.
Tomēr jāatceras, ka DCA nepasargā no ilgstoša cenu krituma. Ja izvēlētā aktīva cena ilgstoši krīt, tu vari turpināt ieguldīt instrumentā, kura vērtība samazinās, tādēļ arī šajā stratēģijā jāizvērtē ieguldījuma kvalitāte un tirgus perspektīvas.