Rietumu Bankas ķīlas tiesību apjoms uzņēmumam West Kredit sasniedzis 120 miljonus eiro
Kopējais Rietumu Bankā reģistrēto ķīlas tiesību apjoms alternatīvās finansēšanas uzņēmumam West Kredit ir palielināts līdz 120 miljoniem eiro. Rietumu Banka ir arī palielinājusi kredītlīniju West Kredit līdz 50 miljoniem eiro.
Tas ļaus būtiski paplašināt kreditēšanas iespējas mazo un vidējo uzņēmumu dibināšanai un attīstībai, nekustamā īpašuma iegādei un rekonstrukcijai, atjaunojamās enerģijas projektu īstenošanai, kā arī citiem West Kredit klientu mērķiem.
Ķīlas tiesību un kredītlīnijas apjoma palielinājums liecina par West Kredit aktīvu attīstību un turpmākās izaugsmes potenciālu.
Kā uzsver Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja: “West Kredit ir viens no lielākajiem un pieredzējušākajiem alternatīvās finansēšanas nozares dalībniekiem, kuras attīstība šobrīd Latvijai ir ļoti nozīmīga. Tas ļauj īstenot daudzas ieceres un idejas, kas citādi paliktu nerealizētas: uzsākt un izvērst uzņēmējdarbību, iegādāties mūsdienīgu mājokli, uzlabot dzīves kvalitāti. Valsts mērogā tas veicina nodarbinātības jautājumu risināšanu, patērētāju pieprasījumu, sociālo izdevumu samazināšanu un, rezultātā, – ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju.”
“Būdami vieni no tirgus līderiem, mēs turpinām paplašināt savu darbību un palielināt klientu finansēšanas iespējas. Pēdējos gados esam ieviesuši vairākus jaunus pakalpojumus uzņēmumiem, un mūsu klientu vidū arvien vairāk ir jaunuzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī perspektīvu fintech sektora kompāniju. Pateicoties produktīvai ilggadējai sadarbībai ar Rietumu Banku, mūsu klientiem ir iespēja saņemt lielus ilgtermiņa aizdevumus, tostarp ar fiksētām likmēm, efektīvi plānot savu darbību, attīstīt jaunus projektus un iziet jaunajos tirgos,” norāda West Kredit valdes loceklis Artūrs Silaņtievs.
Pašlaik West Kredit piedāvā uzņēmumiem un privātpersonām gan nelielus, gan lielākus aizdevumus – līdz 500 tūkstošiem eiro. Tajā skaitā tādiem mērķiem kā nekustamā īpašuma attīstība un rekonstrukcija, saules paneļu parku un citu “zaļo” projektu izveide, pamatlīdzekļu iegāde, iekārtu modernizācija. Viens no jaunākajiem pakalpojumiem ir faktorings, kas nodrošina vienmērīgu uzņēmuma naudas plūsmu.
Privātpersonas var saņemt hipotekāro kredītu ar fiksētu konkurētspējīgu procentu likmi nekustamā īpašuma iegādei un citiem mērķiem. Uzņēmuma klienti var izmantot arī refinansēšanas un kredītu apvienošanas pakalpojumus, lai efektīvāk pārvaldītu savas finanses.
West Kredit tuvākajos plānos ir uzņēmuma jauna moderna galvenā biroja Rīgas centrā būvniecības pabeigšana un tā atvēršana klientiem.
Par Rietumu Banku
Rietumu Banka ir lielākā Latvijas kapitāla banka un viena no lielākajām bankām Baltijas reģionā. Bankas darbība ir vērsta uz Latvijas, kā arī citu Baltijas un Eiropas valstu lielu un vidēju uzņēmumu, un turīgu privātpersonu apkalpošanu. Bankas klienti ir uzņēmumi, kas strādā tādās nozarēs kā zaļā enerģija, pārtikas un preču ražošana, komerciālā un dzīvojama nekustamā īpašuma attīstīšana, celtniecība, importa un eksporta darījumi, loģistika, tirdzniecība, finanšu pakalpojumi, tehnoloģijas u.c.
Par West Kredit
West Kredit ir alternatīvās finansēšanas uzņēmums, kas Latvijā darbojas jau vairāk nekā 30 gadus. West Kredit piedāvā plašu pakalpojumu klāstu uzņēmumu un privātpersonu finansēšanai, tostarp kredītus saimnieciskai darbībai, faktoringu, aizdevumus mājokļa iegādei, pārkreditēšanu u.c. Katru gadu West Kredit pakalpojumus izvēlas vairāki tūkstoši jaunu klientu. Pašlaik uzņēmumam ir vairāk nekā 13 tūkstoši klientu, un izsniegto kredītu portfelis pārsniedz 60 miljonus eiro.