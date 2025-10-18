Samazinās apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēju skaits Latvijā
Apgādnieka zaudējuma pensiju šogad augustā saņēma 13 989 personas, kas ir par 105 saņēmējiem mazāk nekā šogad jūlijā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotā informācija.
Vidējais piešķirtās pensijas apmērs 2025. gada augustā bija 342,1 eiro, kas ir par diviem eiro un 16 centiem mazāk nekā jūlijā.
Tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju ir darba nespējīgiem mirušā apgādnieka ģimenes locekļiem, kas bijuši viņa apgādībā. Mirušā bērniem apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir neatkarīgi no tā, vai viņi ir bijuši mirušā apgādībā.
Par darba nespējīgiem ģimenes locekļiem uzskatāmi bērni, kas ir jaunāki par 18 gadiem, kā arī bērni neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. Tāpat par tiem uzskatāmi brāļi, māsas un mazbērni, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku, kā arī brāļi, māsas un mazbērni neatkarīgi no vecuma, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku un ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.