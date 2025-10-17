Lauksaimniekiem nepieciešams steidzams atbalsts pēc katastrofālā gada
Pēdējie trīs gadi, īpaši šis, lauksaimniecības nozarē ir bijuši traģiski. Laikapstākļu izmaiņas, Krievijas izraisītais karš Ukrainā un globālās tirgus svārstības ir ievērojami ietekmējušas ražošanu un saimniecību dzīvotspēju. Zemnieki pieprasa steidzamu atbalstu, lai saglabātu savas saimniecības un izvairītos no bankrota.
Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš uzsvēris, ka šobrīd situācija Latvijas lauksaimniecībā nav vis traģiska, bet katastrofāla. Viņš norāda, ka lauksaimniekiem pat nākas piemaksāt par novākto ražu, kas liecina par situācijas nopietnību. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Augkopības nodaļas konsultants Andris Skudra norādījis, ka 85-90% no šogad novāktajiem ziemas kviešiem ir lopbarības kvalitātē. Ja graudus izžāvētu, pārtikas kvalitātes graudu īpatsvars varētu sasniegt aptuveni 40%. Lauksaimniecības nozarei, pēc viņa aplēsēm, būs nepieciešami līdz pieciem gadiem, lai atgūtos no šīs krīzes.
Situācija ir ļoti sarežģīta
Zemkopības ministrijas Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane atzīmē, ka šis ir jau trešais gads pēc kārtas, kad lauksaimnieki piedzīvo sarežģītus apstākļus. Šogad lauksaimnieki cīnījās gan ar pavasara salnām, gan lieliem plūdiem. Klimata apstākļi pēdējos gados ir bijuši nelabvēlīgi, īpaši nopietns ir bijis arī Krievijas īstenotais karš Ukrainā, kas būtiski paaugstināja ražošanas resursu izmaksas.
Dace Freimane Jauns.lv uzsvēra, ka šobrīd Lauku atbalsta dienests ir atvērts, lai lauksaimnieki varētu ziņot par cietušajām platībām. Šī sistēma būs pieejama arī turpmāk, un visi, kuru saimniecības ir skāruši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, varēs iesniegt attiecīgu informāciju un cerēt uz atbalstu.
“Ja skatāmies pēc jaunākajām prognozēm, tad redzam, ka vasaras kviešu platības, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājušās par vairāk nekā 30%. Kopraža – par aptuveni 23%. Līdzīgi arī griķiem – gan platības, gan raža samazinājusies. Lauki daudzviet pavasarī nebija apstrādājami – tehnika netika uz lauka. Ziemājiem savukārt nebija iespējams veikt nepieciešamās kopšanas darbības, lai iegūtu labu ražu,” situāciju vērtē Dace Freimane.
Atbalsts un apdrošināšana - kas pieejams?
Lauksaimnieki, kuru saimniecību dzīvotspēja ir apdraudēta, var pretendēt uz Eiropas Savienības piešķirto ārkārtas atbalstu. 26. septembrī Latvijai tika piešķirti 4,2 miljoni eiro, lai palīdzētu visvairāk cietušajiem lauksaimniekiem. Dace Freimane arī norāda, ka ir pieejama valsts apdrošināšana, kurā valsts sedz 50% no apdrošināšanas polises maksas. Pēdējos gados interese par apdrošināšanu ir ievērojami pieaugusi, un šobrīd vairāk nekā puse no visām graudkopības platībām ir apdrošinātas.
Graudu nozares izaicinājumi
Graudkopības nozarē situācija ir īpaši sarežģīta. Ražošanas resursu cenas, piemēram, minerālmēsliem un augu aizsardzības līdzekļiem, ir ievērojami paaugstinājušās. Tomēr graudu cenas ir samazinājušās par 12% salīdzinājumā ar 2021. gadu. Šobrīd (8. oktobrī) pārtikas kviešu cena ir aptuveni 158 eiro par tonnu, kas ir ievērojams kritums salīdzinājumā ar piecu gadu vidējo cenu, kas pārsniedza 220 eiro. Šāda situācija veido “šķēri”, kur ražošanas resursi kļūst dārgāki, bet ieņēmumi krīt.
Latvijas augļkopības attīstība un konkurence ar importu
Latvijā vietējiem augļkopjiem ir grūtības konkurēt ar importētajiem augļiem. Ārvalstu uzņēmumiem ir vieglāk nodrošināt stabilus piegādes apjomus un kvalitāti, bet vietējiem audzētājiem tas ir izaicinājums. Lai uzlabotu situāciju, nepieciešama stabila iepirkumu sistēma, kas nodrošinātu vietējo augļkopību ar pastāvīgu tirgu. Dace Freimane norāda, ka augļkopības nozarē nepieciešami ieguldījumi preventīvos pasākumos, piemēram, aizsargtīklu un konstrukciju uzstādīšanā.
Kā tikt galā?
Lauksaimniekiem jābūt apzinīgiem, izvēloties apdrošināšanas polises un riska fondus, lai nodrošinātu savas saimniecības pret klimata un citiem riskiem. Tāpat jāveic investīcijas preventīvos pasākumos, lai samazinātu ražas zaudējumus. Arī valsts atbalsts un Eiropas Savienības līdzfinansējums ir svarīgi, taču šobrīd nepieciešama lielāka palīdzība, lai nodrošinātu ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību.
Latvijas Lauksaimnieku konsultatīvās asociācijas vadītājs Rolands Feldmanis uzskata, ka atbalsts šobrīd ir nepietiekams. Lai gan Eiropas Savienība piešķīrusi 4,2 miljonus eiro, tas ir krietni par maz, lai nodrošinātu lauksaimnieku dzīvotspēju ilgtermiņā. Šī summa tiek uzskatīta par mazu. Sadalot to pa kopējām apsaimniekotajām platībām, it īpaši intensīvas ražošanas lauksaimniecībā, uz hektāru tā veido tikai dažus desmitus eiro, kas ir nepietiekami, ņemot vērā, ka ieņēmumiem no hektāra vajadzētu būt vismaz virs 100 eiro. Pēc lauksaimnieku nevalstisko organizāciju aplēsēm lauksaimniecības kopējie zaudējumi šogad pārsniedz 100 miljonus eiro. Graudkopības nozarē izmaksas ir augstas, bet ieņēmumi krītas, un tas rada lielas problēmas. Rolands Feldmanis sarunā ar Jauns.lv uzsver, ka ir nepieciešams papildu atbalsts, jo pašreizējā situācija apdraud nozares ilgtspējību.
Pēdējo gadu laikā situācija lauksaimniecībā ir kļuvusi arvien sarežģītāka. Lai atjaunotu nozari, nepieciešams gan lielāks valsts atbalsts, gan stabils un ilgtspējīgs tirgus, kas nodrošinātu vietējo produkciju un konkurētspēju, uzsver Rolands Feldmanis.