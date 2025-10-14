"Swedbank" Personāla un darba vides pārvaldi vadīs Dace Amsila
"Swedbank" Personāla un darba vides pārvaldi turpmāk vadīs Dace Amsila, aktīvi turpinot darbu arī "Swedbank" vadības komandas sastāvā. Savukārt Agita Jākobsone no 20. oktobra uzņemsies jaunus pienākumus, vadot stratēģiskos projektus "Swedbank" Baltijā un Grupā.
“Atzinīgi vērtēju pārmaiņas, kas ļauj mūsu kolēģiem uzņemties aizvien jaunus pienākumus un augt profesionāli. Daces pieredze un devums gan mācīšanās kultūras veidošanā, gan strādājot ar izaugsmes veicināšanas iniciatīvām vadītājiem un dažādām komandām, ir labs pamats nākamajiem soļiem, tāpēc novēlu turpināt iesākto, uzņemoties plašāku atbildību par darbinieku un vides attīstību, lai nodrošinātu to atbilstību, prasmju attīstību un izaugsmi arī nākotnē,” uzsver "Swedbank" Latvija valdes priekšsēdētājs Lauris Mencis.
Dace Amsila "Swedbank" strādā jau vairāk nekā 15 gadus, un šo gadu gaitā ir ieņēmusi dažādus ar personāla jomu saistītus amatus, pielietojot savas plašās zināšanas un pieredzi aizvien sarežģītākos projektos, vēsta "Swedbank" mediju attiecību vadītājs Jānis Krops.
Dacei ir pieredze personāla vadības jomā ārpus finanšu sektora – darbojoties ražošanas sektora uzņēmumā. Viņa ir ieguvusi bakalaura grādu organizāciju psiholoģijā Latvijas Universitātē un pilnveidojusi zināšanas Rīgas Ekonomikas augstskolā. Papildus tam Dace ir sertificēts karjeras koučs un šobrīd studē supervīziju Igaunijas Starptautiskajā supervīzijas un koučinga institūtā.
Dace Amsila saka: “Esmu patiesi pateicīga par uzticēšanos un priecājos par iespēju turpināt iesākto darbu. Kopā turpināsim veidot vidi, kur ikviens var augt un attīstīties, nepārtraukti pilnveidojot savas prasmes un zināšanas, tādējādi stiprinot savu profesionālo ilgtspēju un organizācijas izaugsmi. Vidi, kurā rodas jaunas idejas un risinājumi un ir neatlaidība, drosme un atbalsts tos ieviest.”
Savukārt Agita Jākobsone no 20. oktobra turpinās darbu "Swedbank", rūpējoties par stratēģiskiem projektiem Baltijā un Grupā. Agita "Swedbank" strādā jau vairāk nekā 20 gadus, un iepriekš ir ieņēmusi dažādus amatus, sākot no projektu vadītājas līdz Finansēšanas atbalsta daļas Latvijā un Uzņēmumu kredītu atbalsta komandas Baltijā vadītājai. Pēdējos deviņus gadus viņa ir guvusi plašu pieredzi personāla vadības jomā.
"Swedbank" vadības komandā ir valdes priekšsēdētājs Lauris Mencis, Finanšu pārvaldes vadītāja Līga Šķendere, Privātpersonu pārvaldes vadītājs Ainars Balcers, Uzņēmumu pārvaldes vadītājs Jevgenijs Ivanovs, Finanšu noziegumu novēršanas pārvaldes vadītāja Karina Lindava, Klientu servisa pārvaldes vadītājs Vadims Frolovs, Risku pārvaldes vadītāja Ruta Malacanova, Atbilstības kontroles vadītāja Gundega Genca, kā arī Juridiskās pārvaldes vadītāja Agnese Garda un Zīmola, komunikācijas un ilgtspējas pārvaldes vadītāja Lolita Stašāne.