Šie cilvēki būs zelta vērtē: nosauktas nākotnē īpaši pieprasītas profesijas
Jaunieši arvien biežāk sūdzas, ka mūsdienās ir ļoti grūti atrast darbu. Tomēr, kā norāda "Nvidia" izpilddirektors Džensens Huangs, dažās nozarēs jau tagad veidojas tūkstošiem jaunu darbavietu.
Intervijā "Channel 4 News" Huangs paziņoja, ka strauji augošais datu apstrādes bums ir padarījis dažas tehniskās profesijas īpaši pieprasītas. Viņš aicināja jauniešus būt gataviem apgūt profesijas arī profesionālajās skolās, ne tikai universitātēs.
"Ja jūs esat elektriķis, santehniķis vai galdnieks - mums būs vajadzīgi simtiem tūkstošu šādu speciālistu, lai uzbūvētu visus šos rūpnīcu kompleksus," sacīja Huangs.
Šie vārdi atspoguļo būtisku pārmaiņu darba tirgū: tehnoloģiju uzplaukums ne tikai veicina pieprasījumu pēc programmētājiem un inženieriem, bet arī pēc praktisko profesiju pārstāvjiem, kas var nodrošināt fizisko infrastruktūru šīs attīstības pamatā, raksta "Fortune".
Miljardieris norādīja, ka kvalificētā darba segments katrā ekonomikā piedzīvos uzplaukumu. Viņš arī dalījās, ka, piemēram, celtnieki var pelnīt vairāk nekā 100 000 ASV dolāru gadā pat bez augstākās izglītības.
Izdevums papildina, ka Nvidia iegulda 100 miljardus dolāru uzņēmumā "OpenAI", kas nodarbojas ar mākslīgā intelekta izstrādi, lai palīdzētu finansēt datu apstrādes centru attīstību.
Saskaņā ar "McKinsey" datiem, līdz 2030. gadam globālās investīcijas datu centru jomā varētu sasniegt 7 triljonus dolāru.
Tāpat uzsvērts, ka viens datu centrs ar platību gandrīz 25 000 kvadrātmetru spēj nodrošināt darbu līdz pat 1500 celtniekiem būvniecības laikā. Pēc nodošanas ekspluatācijā objektu vidēji apkalpo ap 50 pastāvīgo darbinieku.
Turklāt katra šāda darba vieta veicina vēl aptuveni 3,5 jaunu darbavietu izveidi apkārtējā ekonomikā, kas parāda milzīgo reālo sektoru iesaisti tehnoloģiju infrastruktūras attīstībā.
Citā intervijā Džensens Huangs atzina, ka, ja viņam atkal būtu 20 gadi, viņš dotu priekšroku disciplīnām, kas balstītas uz fizikas zinātnēm.
"Jaunais 20 gadus vecais Džensens, kurš tagad jau būtu pabeidzis mācības, visticamāk, izvēlētos vairāk fizikas zinātņu nekā programmēšanas," atklāja miljardieris.