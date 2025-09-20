Eiropas lielākās lidostas skar kiberuzbrukums. Vai aiz uzbrukumiem stāv Putins?
Sestdien traucēta darbība vairākās lielākajās Eiropas lidostās, tostarp Londonas Hītrovas lidostā. Skaidrs, ka traucējumu cēlonis ir kiberuzbrukums.
"Collins Aerospace", kas nodrošina sistēmas vairākām aviokompānijām pasaules lidostās, piedzīvo tehniskas problēmas, kā dēļ tiek piedzīvoti kavējumi, ziņoja Hītrovas lidosta. Par problēmām ziņo arī Briseles un Berlīnes lidostas, Dublinas lidosta un Īrijas otrā lielākā lidosta Korkā.
"RTX" (Collins Aerospace mātesuzņēmums) apstiprināja, ka noticis “ar kiberdrošību saistīts traucējums”. Šīs tehniskās problēmas sākās jau piektdien.
“Traucējums attiecas tikai uz elektronisko klientu reģistrāciju un bagāžas nodošanu, un to var risināt ar manuālu reģistrāciju,” teica "RTX", piebilstot, ka strādā pie problēmas pēc iespējas ātrākas novēršanas, vēsta "Reuters".
Eiropas Komisijas pārstāvis norādīja, ka šobrīd nav pazīmju par “plašu vai smagu uzbrukumu”, un incidenta izcelsme joprojām tiek izmeklēta.
Kīra Stārmera valdība tiek aicināta apstiprināt, vai Maskava tiek turēta aizdomās par iesaistīšanos uzbrukumā, kas notika dažas stundas pēc tam, kad trīs Krievijas iznīcinātāji neatļauti atradās Igaunijas gaisa telpā.
Ārlietu pārstāvis Kalums Millers teica: “Pēc acīmredzama Igaunijas gaisa telpas pārkāpuma valdībai steidzami jānoskaidro, vai Vladimirs Putins tagad uzbrūk mūsu kibersistēmām. Ja aiz šī uzbrukuma, kas izraisījis haosu mūsu noslogotākajā lidostā, stāv Kremlis, mums jāreaģē stingri.”
Runājot ar "Daily Mail" par iespējamību, ka aiz piektdienas uzbrukuma stāv Krievija, Robs Džardins, kiberdrošības ekspertu "NymVPN" galvenais digitālais vadītājs, teica, ka tas “ļoti labi varētu būt tā”.
"Krievija varētu stāvēt aiz šī uzbrukuma. Izlūkošanas dienesti visā Eiropā ir atkārtoti ziņojuši par pierādījumiem, ka Maskava atbalsta sabotāžas kampaņas pret enerģētikas un telekomunikāciju tīkliem. Krievija nodarbina vienu no lielākajām hakeru grupām pasaulē, kas ir otrā lielākā aiz Ķīnas, un Kremlim kibertelpa ir kļuvusi par jauno frontes līniju.
Aukstais karš nekad nav patiesi beidzies – tas vienkārši ir pārgājis uz digitālo infrastruktūru. Šī uzbrukuma laiks, kas notika dažas stundas pēc ziņojumiem par Krievijas iebrukumu NATO gaisa telpā, tikai pastiprina aizdomas. Lidostas ir augsta profila mērķi ar lielu ietekmi. Reģistrācijas un bagāžas sistēmu darbības traucējumi ne tikai rada neērtības pasažieriem – tie grauj uzticību kritiskajai infrastruktūrai un rada politisku spiedienu, neizdarot nevienu šāvienu."
Daudzi cilvēki, kā ziņo dažādi mediji, pagaidām ir iestrēguši lidostās, nezinot, kad situācija tiks atrisināta.