Vairāku Eiropas valstu lidostas brīdina par reisu kavēšanos pēc kiberuzbrukuma
Lidostas Briselē, Berlīnē un Londonā sestdien brīdinājušas par avioreisu kavēšanos pēc kiberuzbrukuma.
Uzņēmums "Collins Aerospace" paziņoja, ka kiberuzbrukumā cietušas elektroniskās pasažieru reģistrācijas un bagāžas nodošanas sistēmas.
Par kiberuzbrukuma radītajiem traucējumiem šodien ziņoja trīs lielas Eiropas lidostas.
Briseles lidosta paziņoja, ka piektdienas vakarā notika kiberuzbrukums reģistrācijas un iekāpšanas sistēmu pakalpojumu sniedzējam. Lidosta brīdināja, ka paredzama lidojumu kavēšanās un atcelšana. Pasažieri tika aicināti pārbaudīt sava reisa statusu pirms došanās uz lidostu.
Travellers stranded at Brussels, Berlin and Heathrow this weekend were told the cause was a “cyber incident” at a service provider. https://t.co/EyfCTUzzLa pic.twitter.com/QEeL9PmFb8— EU today (@EU_today) September 20, 2025
Saskaņā ar lidostas publiskoto informāciju, atcelti jau vismaz desmit reisi un vēl 17 aizkavējās par vairāk nekā stundu.
Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija "Eurocontrol" ziņoja, ka aviosabiedrības lūgtas atcelt pusi lidojumu uz un no Briseles lidostas no plkst.7 sestdien līdz plkst.5 svētdien pēc Latvijas laika.
Arī Berlīnes Brandenburgas lidosta ziņoja, ka pakalpojumu sniedzējs pasažieru apkalpošanas sfērā iepriekšējā vakarā piedzīvojis kiberuzbrukumu. Lidosta pārtrauca savienojumu ar sistēmām un brīdināja, ka pasažieriem jārēķinās ar ilgāku gaidīšanas laiku pie reģistrācijas un iekāpšanas, kā arī jārēķinās ar avioreisu kavēšanos.
Cyberangriff an europäischen Airports - auch BER betroffen https://t.co/ViS0mQo176 pic.twitter.com/HAB798yISW— WELT (@welt) September 20, 2025
"Pati lidosta nebija kiberuzbrukuma mērķis un tika ietekmēta netieši," paziņoja Berlīnes Brandenburgas lidosta. Tā norādīja, ka šis pakalpojumu sniedzējs apkalpo lidostās visā Eiropā, tādēļ no kiberuzbrukuma cietušas arī citas lidostas.
Arī Londonas Hītrovas lidosta ziņoja, ka iespējama reisu kavēšanās, jo trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina reģistrācijas un iekāpšanas sistēmas vairākām aviosabiedrībām, saskāries ar tehnisku problēmu. "Collins Aerospace" apkalpo arī šo lidostu.
"Collins Aerospace" paziņoja, ka aktīvi strādā pie problēmu novēršanas. Uzņēmums specializējas digitālo un datu apstrādes pakalpojumu sniegšanā.