Spīdīgas riepas, “izlaizīta” motortelpa un plats smaids - kā saprast, ka lietotu auto tev mēģina iesmērēt “perekups”?
Sarunās par lietotu auto iegādi nereti izskan vārds “perekups” (pārpircējs). Meklējot savu nākamo vāģi ārpus auto dīleru jaunākā piedāvājuma, izvairīties no šiem apsviedīgajiem tipiem ir grūti. Tāpēc labāk iegaumēt viņu spilgtākās pazīmes un prast uzvesties, ja jūsu ceļi reiz ir krustojušies.
Jēdziens “perekups” izskan visbiežāk, kad saruna ir par lietotu automašīnu pirkšanu vai pārdošanu. Vienkārši sakot – “perekups” ir persona, kas meklē lētas preces un pārdod tās par dārgāku cenu.
Automašīnu jomā “perekups” meklē lētas automašīnas, tās iegādājas un tad pārdod dārgāk. Bieži vien šīm automašīnām ir dažādi defekti, kurus “perekups”, izmantojot dažādus aroda trikus, nomaskē un pārdod klientiem, kuriem šķiet, ka viņi ir ieguvuši labu auto par labu cenu. Šo cilvēku galvenais mērķis ir nopelnīt, neskatoties uz to, cik ētiski vai neētiski tas tiek darīts.
Kā “perekupi” paslēpj auto defektus?
Ja automašīnai ir kāds rūsas caurums, tas tiek veikli aizlāpīts ar hermētiķi, putām, špakteli vai citiem lētiem materiāliem, kuru pielietošana automašīnu remontēšanā vidēja vācu inženiera klātbūtnē, visticamāk, viņam beigtos ar nosūtījumu pie psihoterapeita.
Arī dzinējs, kuram, tā teikt, “pār lūpu tek eļļa”, rūdīta “perekupa” acīs nebūs problēma – atliek vien kārtīgi izmazgāt motortelpu, lai mazāk zinošam pircējam radītos iespaids, ka auto nu ir dikti kopts un meklēt problēmas zem pārsega nav nepieciešams.
Ja “perekups” ir iegādājies automašīnu, kurai jāmaina kāda detaļa, tā varbūt arī tiks nomainīta, tikai jāatceras, ka šī “biznesa loģika” diktē – detaļu maiņu veicam tikai ar lētā gala ražojumiem, vai izmantojam lietotas. Lētāks remonts un uz apskates dienu “saies”, tā teikt. Gan jau arī kādu laiku vēl jaunais auto īpašnieks par problēmu neuzzinās un tad, kad tā atkal liks par sevi manīt – būs par vēlu, lai vainotu pārdevēju.
Protams, neiztikt arī bez tik klasiska gājiena kā nobraukuma “notīšana”. Tas ir viens no uzticamākajiem ieročiem “perekupa” arsenālā. Nobraukumu auto uzrāda odometrs. Daudziem, kuri pašu spēkiem mēģina iegādāties braucamo, ir vismaz neliela izpratne par to, cik liels nobraukto kilometru skaits, konkrēta gada automašīnai ir pieņemami, un cik – nav.
Rezultātā cilvēks var izlemt izdarīt izvēli, galvenokārt balstoties uz šī cipara (kas ir viena no lietām, ko viņš tiešām saprot konkrētajā brīdī). Savukārt “perekups” pirms tam parūpēsies par to, lai cipars ir ne gluži fantastiski labs, bet pietiekami reālistisks un neliels vienlaikus.
Rezultātā pircējam rodas iespaids, ka viņa priekšā stāv nudien labs atradums – mazlietots auto! Izmazgāta motortelpa un nopulēti, spīdīgi riepu sāni (arī viens no “perekupu” trikiem) vēl vairāk nostiprinās šo maldīgo priekšstatu. Jāpiebilst arī, ka lietoto auto tirgū Latvijā šādu “notītu” auto īpatsvars joprojām ir gana liels un joprojām netrūkst arī to, kuri viegli uzķeras uz šīs ēsmas.
Patiess nobraukums, kontekstā ar reālo situāciju uz vietas un patiesu informāciju par to, kā gadu gaitā auto uzturēts – ir vērtīga informācija, taču “notīts nobraukums” – visparastākie meli par preci, kas tiek tirgota.
“Perekupi” savus auto visbiežāk pārdot “Facebook Marketplace”, “ss.lv” un citos sludinājumu portālos, forumos.
Jāatgādina, ka ar šāda veida tirdzniecību var nodarboties arī tā saucamie lietoto auto plači. Ļoti bieži “perekupus” nodod valoda. Šajā “industrijā” ir tādi iesakņojušies teicieni, kā “auto nesen ieviests no Vācijas”, “auto stāvējis garāžā vairāk nekā gadu” un “auto izmantoja vectēvs, lai brauktu svētdienās uz baznīcu.”
Tikai ierodoties auto apskatīt klātienē, rodas jautājums – kāpēc vectēvs savam auto ir uzstādījis skaļo, taisno izplūdi, “subwoofer” un hidraulisko rokas bremzi drifta vajadzībām?
“Perekupu” bēdīgā slava iesniedzas tālajos deviņdesmitajos. Laikam ritot, šī nodarbe ir iemantojusi zināmu vietu pat populārajā kultūrā – anekdotēs, interneta memēs un pat “Youtube” raidījumos.
Labs (taču rets) piemērs ir Latvijā populārais auto entuziasts “Youtube” personība un auto pasākumu organizators Roberts Vītols. Viņš kopā ar komandu ir izveidojis raidījumu ar nosaukumu “Labie perekupi”.
Doma ir pavisam vienkārša – sākt ar 700 eiro budžetu, nopirkt pirmo tālāk tirgojamo auto un tādējādi tikt līdz “Bentley” līmenim. Ir gan āķis – “Labie perekupi” ir apņēmušies būt godīgi, tirgojamos auto labot kārtīgi, visas savas darbības filmēt un neizmantot bēdīgi slavenos trikus pircēju mānīšanai.
Raidījums vienlaikus tādējādi demonstrē to, cik grūti ir “palikt virs ūdens” mūsdienu lietoto auto tirgošanā, ja sirdsapziņa neļauj pat pa reizei izmantot neētiskus paņēmienus. Taču vienlaikus, ja apņemšanās tikt līdz augstas klases lietotu spēkratu apritei tiešām vainagosies ar panākumiem lietota “Bentley” veidolā – nekas cits neatliks kā vien atzīt, ka “perekupu spēlē”, pie nosacījuma, ka ir prāts un pacietība, var uzvarēt arī labie spēki.
Kā nekļūt par "miskastes" īpašnieku (un upuri)?
Lietoto auto tirgoņiem un tirgus segmentam kā tādam slava, pateicoties “perekupiem”, ir tik sagandēta, ka mūsdienās kļūst arvien vairāk cilvēku, kuri (pie nosacījuma ka to var atļauties) izdarīs izvēli par labu jaunam, taču varbūt ne īpaši kārotam spēkratam, attiecīgi daudz lielākām, apgrūtinošām finanšu saistībām un principiāli iet ar līkumu lietotu auto tirgum, tikai lai nekļūtu par upuriem.
Taču nopirkt lietotu auto, kurš nekļūs par problēmu ne jums, ne citiem, joprojām ir iespējams. Ir vien jāzina, kā neuzķerties uz “perekupu” trikiem. Par laimi, mūslaikos netrūkst aplikāciju u.c. modernu veidu, kā uzzināt par auto šo to, ko aizdomīgs tirgonis mēģina paslēpt aiz spīdīgām riepām, “izlaizītas” motortelpas, stāstiem par iepriekšējo īpašnieku un sava smaida.
Laikietilpīgs taču uzticams veids, kā tiešām izprast vāģi, kuru apsveram nopirkt, ir noorganizēt diagnostiku servisā pēc savas izvēles. Tā speciālists bez jebkādas intereses jums melot, izstāstīs jums realitāti par spēkratu. Saprotams, ka tās būs nelielas izmaksas, salīdzinot ar tām, kuras nāksies segt, vienu pa vienam atšķetinot “perekupa” melus, kad auto sāks lūgt pēc palīdzības.