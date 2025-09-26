VIDEO: tūkstošiem iedzīvotāju jau pievienojušies - pieteikšanās OIK atgūšanai turpinās līdz gada beigām
Juristu biedrība "Tiesiskums.lv" informē, ka, ņemot vērā lielo interesi, reģistrēšanās Obligātās iepirkuma komponentes (OIK) atgūšanai ir pagarināta līdz gada beigām.
Juristu biedrības "Tiesiskums.lv" valdes loceklis Madars Dauškans saka paldies vairāk nekā 50 000 mājsaimniecībām un juridiskajām personām, kas parakstījušas līgumus, kā arī vairāk kā 11 000, kas pieteikušies līgumu parakstīšanai.
"Apzināmies savu atbildību 140 tūkstošu iedzīvotāju priekšā no vairāk kā 60 tūkstošu ģimenēm. Biedrība un mūsu advokāti darīs visu likumīgi atļauto, lai pēc iespējas ātrāk tiktu atgūts prettiesiski no jums iekasētais OIK,” uzsvēra Dauškans, norādot, ka jau drīz tiks uzsākta pierādījumu vākšanu par visiem, kas reģistrējušies OIK atgūšanai līdz 1. oktobrim.
Viņš norādīja, ka ņemot vērā milzīgo interesi, reģistrēšanās OIK atgūšanai tiek pagarināta līdz gada beigām.
Biedrība “Tiesiskums.lv” atgādina, ka OIK atgūšanas procesa uzsākšanai var pieteikties ikviena fiziska vai juridiska persona, kurai periodā no 2005. gada līdz 2023. gadam bijis noslēgts līgums ar kādu no Latvijā strādājošajiem elektrības tirgotājiem.
Visērtāk to izdarīt elektroniski, reģistrējoties biedrības mājas lapā https://tiesiskums.lv, izmantojot elektronisko parakstu vai Smart ID. Savukārt tie iedzīvotāji, kuriem šādu iespēju nav, līgumu var parakstīt klātienē biedrības organizēto forumu laikā. Pieteikties OIK maksājumu atgūšanai var arī tie komersanti, kuru uzņēmumi dažādu iemeslu dēļ šobrīd vairs nestrādā vai ir mainījušies to īpašnieki. Fiziskām personām līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, savukārt juridisku personu pārstāvjiem obligāti nepieciešams zināt uzņēmuma reģistrācijas numuru.
Tāpat līgumus katru trešdienu iespējams parakstīt Latvijas Pensionāru federācijas birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, trešajā stāvā 317. kabinetā no pulksten 15.00 – 18.00. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.
Gan reģistrācija biedrības mājas lapā, gan līgumu slēgšana klātienē visiem iedzīvotājiem ir bez maksas. Atlīdzība par biedrības izdevumiem tiks ieturēta tikai pēc pozitīva rezultāta sasniegšanas.
Biedrības “Tieskums.lv” iniciatīvu atbalsta arī nevalstiskās organizācijas “Latvijas Pensionāru federācija” (LPF) un “Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība” (LIZDA). Starp organizācijām noslēgtie līgumi paredz sadarbību ne vien prettiesiski iekasētā OIK atgūšanā, bet arī plašāku spēku apvienošanu cīņā par atbildības palielināšanu publisko valsts institūciju un amatpersonu darbībā.