10 vienkārši paradumi, kas palīdz ikdienā ietaupīt bez lieliem ierobežojumiem
Ikdienas steigā naudas plānošana bieži vien šķiet sarežģīta. Tomēr taupīt nav jābūt grūti – pietiek ar mazām, bet gudrām izmaiņām, lai justu pozitīvu ietekmi uz savu maciņu. Šie paradumi neprasa radikālas atteikšanās, bet ilgtermiņā palīdz saglabāt vairāk finanšu stabilitātes un justies drošāk par savu nākotni. Tie ļauj sakārtot ikdienas tēriņus, labāk pārvaldīt ienākumus un izveidot drošības spilvenu neparedzētām situācijām.
Šajā rakstā uzzināsi 10 vienkāršus paradumus, kas palīdz:
- ietaupīt bez lieliem ierobežojumiem,
- sakārtot ikdienas pirkumus un rēķinus,
- atrast gudrus risinājumus ikmēneša tēriņu samazināšanai,
- stiprināt savu finansiālo drošību ilgtermiņā.
1. Veido iepirkumu sarakstu
Dodoties uz veikalu bez plāna, viegli iegādāties liekas preces. Pierakstot nepieciešamo un pieturoties pie saraksta, katru mēnesi var ietaupīt ievērojamu summu.. Šis ir viens no vienkāršākajiem paradumiem, kas samazina impulsīvus pirkumus.
2. Gatavo ēdienu mājās
Ēšana kafejnīcās un pasūtījumi ar piegādi ir dārgi. Ja gatavosi mājās vismaz pāris reizes nedēļā, ietaupījums būs ievērojams. Turklāt tas ir veselīgāk un ļauj labāk kontrolēt produktu kvalitāti.
3. Plāno lielākus pirkumus
Tehniku, mēbeles vai apģērbu nevajadzētu pirkt steigā. Ja izpētīsi cenas un sagaidīsi atlaides, ietaupīsi simtiem eiro. Šāda pieeja ļauj izvairīties no nevajadzīgiem tēriņiem un situācijām, kad nākotnē varētu būt nepieciešams aizdevums.
4. Izmanto sabiedrisko transportu vai braukšanu kopā ar kolēģiem
Auto uzturēšana, degviela un stāvvietas ir lieli izdevumi. Ja daļu braucienu aizstāj ar sabiedrisko transportu vai braukšanu kopā ar kolēģiem, tas palīdzēs samazināt ikmēneša tēriņus. Turklāt tas bieži vien nozīmē arī mazāk stresa – nav jāmeklē vieta, kur noparkot auto, nav jātērē laiks sastrēgumos, un bieži vien sabiedriskais transports vai kopbraukšana ļauj izmantot šo laiku produktīvāk, piemēram, izlasīt ziņas vai atbildēt uz e-pastiem. Ilgtermiņā šāda izvēle ne tikai samazina tēriņus, bet arī ir videi draudzīgāka.
5. Atcel nevajadzīgos abonementus
Mūsdienās viegli uzkrāt vairākus abonementus – straumēšanas platformas, sporta zāle, aplikācijas. Pārskati, ko tiešām izmanto, un pārējos atcel. Dažkārt tas ļauj ietaupīt pat 30–50 eiro mēnesī.
6. Ievies “mazo uzkrājumu” paradumu
Vienkāršs triks – katru reizi, kad saņem algu, atliec malā nelielu summu. Pat 20 eiro mēnesī gada laikā kļūst par 240 eiro rezervi. Šādi mazi ieradumi palīdz mazināt risku, ka nākotnē būs jāapsver ātrie kredīti kā risinājums neparedzētiem tēriņiem.
7. Pievērs uzmanību elektroenerģijai
Atvieno ierīces, kas netiek lietotas, un izmanto LED spuldzes. Lai arī šķiet niecīgi, šie ieradumi samazina elektrības rēķinu, un ilgtermiņā ieguvums ir jūtams. Vēl viens vienkāršs risinājums – neļaut ierīcēm darboties “gaidīšanas režīmā”, jo arī tas patērē elektroenerģiju. Tāpat vērts izvēlēties energoefektīvas sadzīves tehnikas klases (piemēram, A vai A+), kas patērē mazāk resursu. Pat nelielas izmaiņas ikdienas paradumos – gaismas izslēgšana, kad tā nav vajadzīga, vai veļas mazgāšana pilnā mašīnā – gada griezumā var nozīmēt ievērojamu ietaupījumu.
8. Pērc lietotas preces
Daudzas mantas var atrast lietotas, bet ļoti labā kvalitātē. Tas ir vienkāršs veids, kā ietaupīt, saglabāt ilgtspējīgu patēriņu un vienlaikus mazināt risku, ka nākotnē būs nepieciešami krediti ikdienas vajadzību segšanai.
9. Izmanto bezmaksas iespējas izklaidei
Pastaigas parkā, muzeju bezmaksas dienas, bibliotēkas vai kultūras pasākumi – lieliska alternatīva dārgām izklaidēm. Tas nozīmē, ka izklaide nav jāsaista tikai ar tēriņiem.
10. Salīdzini pakalpojumu cenas
Telefona, interneta vai apdrošināšanas pakalpojumiem bieži vien ir lētākas alternatīvas. Tas pats attiecas uz elektrības, gāzes un citu pakalpojumu sniedzējiem - pārskatot līgumus un izvēloties piemērotākos piedāvājumus, var ietaupīt desmitiem eiro gadā.
Kopsavilkums
Ietaupīt ikdienā iespējams bez lieliem ierobežojumiem – galvenais ir izveidot gudrus paradumus. Šie 10 vienkāršie soļi palīdzēs samazināt nevajadzīgus tēriņus un radīt lielāku finansiālo drošību, lai nākotnē būtu mazāk situāciju, kurās jāapsver naudas aizdevums.
Papildu idejas, kā pielāgot savus tēriņus sezonālām izmaiņām, atradīsi SMScredit.lv blograkstā “Ietaupījumu veidošana rudenī – praktiski padomi ikvienam mājsaimniecības budžetam”, kur apkopoti vēl vairāki noderīgi piemēri un ieteikumi.