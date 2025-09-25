“Valsts atkal mani iemet bedrē ar nodokļiem!” Mūrniece atklāj skarbo realitāti, ar ko saskaras mazie uzņēmēji
Bijusī ministre un uzņēmēja Linda Mūrniece dalās ar savu pieredzi par negaidītu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) paziņojumu, kas liek samaksāt pievienotās vērtības nodokli (PVN) par trim iepriekšējiem gadiem. Viņas stāsts izgaismo problēmas, ar kurām saskaras daudzi īstermiņa īres pakalpojumu sniedzēji.
Pēkšņs rēķins gandrīz 5000 eiro apmērā
“Šodien saņēmu ziņu no savas grāmatvedes: nodeklarētais PVN par iepriekšējo periodu ir 4789,88 eiro. Papildus jūlijam jāpieskaita 25,20 eiro, augustam – 67,20 eiro. Kopā valstij jāsamaksā gandrīz 4882,28 eiro,” raksta Mūrniece.
Grāmatvede to komentējusi īsi: “Šīs ir tavas attiecības ar PVN.”
Kā radās nodokļu parāds
Mūrniece stāsta, ka pirms trim gadiem, uzsākot darbu ar savu nelielo viesu namiņu, reģistrējusi “Booking.com” līgumu VID un katru mēnesi maksājusi 10% no ieņēmumiem nodokļos. Tā toreiz bijusi noteiktā kārtība, ko VID pieņēmis un akceptējis.
No 2025. gada 1. jūlija likumos beidzot skaidri noteikts, ka jāmaksā tie paši 10% no ieņēmumiem un papildus 21% no darījuma ar “Booking”. Proti – nodoklis jāmaksā arī par komisijas maksu, ko starptautiskais rezervāciju uzņēmums ietur no saimniekiem.
“Lai cik absurdi, bet vismaz bija skaidrība. Taču tiklīdz sāku maksāt jaunajā kārtībā, pienāca paziņojums – jāsamaksā PVN par visu iepriekšējo periodu – trim gadiem. Bez paskaidrojumiem, vienkārši ar atpakaļejošu datumu,” norāda uzņēmēja.
Atmiņas par krīzi un parādiem
Šī nav pirmā reize, kad Mūrniece saskaras ar valsts lēmumu radītām finansiālām grūtībām. “Labi atceros martu pirms pieciem gadiem, kad sākās kovids. Toreiz valsts bezjēdzīgo lēmumu dēļ mans uzņēmums palika valstij parādā vairāk nekā 100 tūkstošus eiro. Tomēr toreiz man bija īpašnieki un iespējas nopelnīt. Trīs gadu laikā šo parādu atdevu,” viņa raksta.
Šodien situācija ir citāda: “Esmu viena ar savu mazo namiņu, bez drošības spilvena.”
Netaisnības sajūta
Mūrniece uzsver, ka visas deklarācijas iesniegusi un nodokļus maksājusi regulāri, bet tagad jāpiemaksā vēlreiz. Tikmēr tie, kas nodokļus nemaksā, bieži izvairās no parādiem vai pat agrāk saņēma dīkstāves pabalstus.
“Nav brīnums, ka daudzi izvēlas strādāt, apejot “Booking” sistēmu – tikai tā iespējams izvairīties no šādiem parādiem un nebankrotēt,” viņa secina.
Ko darīt tālāk?
“Šis maksājums nozīmē pusgada namiņa peļņu. Droši vien nāksies atlocīt piedurknes, sameklēt vēl kādu viesu namu, kur berzt grīdas, un nopelnīt vairāk nekā no sava biznesa,” raksta Mūrniece.
Noslēgumā viņa piebilst: “Nezinu, kuram deputātam teikt paldies par šādu "lietu sakārtošanu", bet manā namiņā lai viņš nerādās.”