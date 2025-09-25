"Viņš kā saimnieks vēlējās, lai tranšejā viss ir akurāti..." Atklājas jaunas ziņas par traģisko negadījumu Madonā
Imants ar sievu Silviju vēlējās pavadīt savas vecumdienas komfortabli, tādēļ pāris bija ieplānojis vairākus darbus, lai savestu māju kārtībā. Viens no darbiem bija kanalizācijas ievilkšana, un šim nolūkam tika noalgoti speciālisti, kuri mājas pagalmā ar traktora palīdzību izraka aptuveni divus metrus dziļu tranšeju, vēsta "Degpunktā".
Kā norāda bojāgājušā vīrieša sieva Silvija, liktenīgās dienas rītā viņai ar Imantu esot bijusi zīmīga saruna par tranšejas drošību. "Es viņam sacīju, lai tikai nelien iekšā tranšejā, jo vispār ar to nodarbojās strādnieki," norāda sieviete, piebilstot, ka vīrs tur ne reizi nebija iekāpis.
"Bet viņš kā jau saimnieks vēlējās, lai viss būtu akurāti. Un sacīja: 'Tu par mani neuztraucies. Es tikai iekāpšu apskatīties!'" atklāj Silvija.
Pēc tam sieviete devās uz darbu, bet viņas 66 gadus vecais dzīvesbiedrs palika mājās viens. Bet tad, kad Silvija no darba atgriezās mājās, bija jau par vēlu - Imants bija iespiests tranšejā un viņam virsū bija uzgāzies liels kvantums smilšu.
"Viņam tikai kājas varēja redzēt," liktenīgos notikumus atminās Silvija. "Es uzreiz zvanīju glābējiem un metos bedrē iekšā. Tās zemes apkārt bija daudz. Vispirms raku ar roku, tad ar lāpstām. Es jau biju galviņu atrakusi, paliku roku zem deguna un domāju, ka varbūt tomēr sāks elpot..."
Neilgi pēc tam, kad bija atrakta vīrieša galva, notikuma vietā ieradās Madonas mediķi un glābēji. Ugunsdzēsēji izcēla Imantu no bedres un nodeva viņu mediķiem, kuri, diemžēl, konstatēja viņa nāvi.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis Arnis Šmugais skaidro, ka tranšejā bija noticis sānu iegruvums, kurā daļēji bija iesprostots cilvēks. Viņš norāda, ka parasti šādās vietās tiek nostiprināti tranšejas sāni, vai slīpi tiek norakta augšējā kante, lai nogruvumi nenotiktu.
Tāpat viņš atklāj, ka šis, diemžēl, nav vienīgais šāda veida nelaimes gadījums, kurā cieš vai iet bojā cilvēki. Tādēļ VUGD pārstāvis uzsver, ka tranšejas rakšanas laikā ir svarīgi ievērot vislielāko piesardzību.
Silvija atklāj, ka abiem ar Imantu vēl bija daudz darbu prātā - siltumnīcai bija ielieti pamati, decembrī bija paredzēts virtuves remonts. Abi vēlējušies savas vecumdienas pavadīt komfortabli. Diemžēl, traģiskie notikumi abu nākotnes plāniem pārvilkuši svītru. Silvija gan atklāj, ka viņa centīsies turpināt iesākto pašas spēkiem. Un ar skumjām atzīst, ka vīrs zemes klēpī guldīts tiks nākamnedēļ.
Jau ziņots, ka otrdien, 23. septembrī, kādā Madonas privātmājā tranšejas rakšanas darbu laikā dzīvību zaudēja kāds vīrietis. Kā norāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, izsaukumu uz notikuma vietu tika saņēmts pēc plkst.16.00. Tika ziņots, ka izraktā tranšejā noticis nogruvums, apberot ar smiltīm cilvēku. Glābēji cilvēku izcēla un nodeva mediķiem, kuri konstatēja viņa nāvi.