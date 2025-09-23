Eksperts pastāsta, kā pensijai uzkrāt miljonu eiro - jā, tas ir sasniedzams
Pensijas kapitāls miljons eiro apmērā var šķist nereāls, bet patiesībā tas ir sasniedzams mērķis daudziem.
Pēc "Luminor" pensiju fondu pārvaldošā speciālista Vahura Madisona teiktā, ir svarīgi sākt ieguldīt jaunībā, ievērot investīciju plānu un būt konsekventam - tikai tā var kļūt par miljonāru pensijas vecumā, raksta "Postimees.ee".
No pirmā acu uzmetiena miljons eiro var šķist nesasniedzama summa, taču panākumu atslēga ir regulāra uzkrāšana un gudra izvēle. Šoreiz par piemēru ņemta situācija Latvijas kaimiņvalstī Igaunijā.
"Ikviens var ar kalkulatora palīdzību aprēķināt, kāds ieguldījums ir nepieciešams, lai sasniegtu šo mērķi. Bieži vien izrādās, ka tā nemaz nav utopija, ja pelna vismaz vidējo algu Igaunijā un stingri ievēro savu plānu," skaidro Madisons.
Ja par pamatu ņem vidējo bruto algu Igaunijā (1981 eiro 2024. gadā) un pieņem, ka līdz pensijai atlikušas 40 gadi, tad ar 5% atdevi jāiegulda apmēram 20% no ienākumiem mēnesī, kas šobrīd ir aptuveni 400 eiro.
Lai gan nodokļu palielināšana un inflācija var radīt sajūtu, ka regulārie ieguldījumi ir pārāk lieli, diversificēta investīciju stratēģija palīdzēs sasniegt mērķi.
"Pusi no nepieciešamās summas var segt jau otrā pensijas līmeņa ietvaros, ja palielina iemaksas līdz 6% un ņem vērā valsts papildus iemaksu 4% apmērā. Atlikušo daļu var ieguldīt, piemēram, trešajā līmenī," saka Madisons.
"Ja iemaksas saista ar procentu no saviem ienākumiem un aprēķinos ņem 5% gada atdevi un algu pieaugumu 3%, tad, pateicoties otrā un trešā pensijas līmeņa kopīgajai ietekmei, var sasniegt miljonu eiro pensijas vecumā. Turklāt šāds investīciju plāns ir elastīgs pat mainoties ekonomiskajiem apstākļiem," viņš piebilst.
Lai sāktu uzkrāt, nav nepieciešams uzreiz ieguldīt lielas summas - svarīgi ir sākt ar esošajām iespējām un palielināt ietaupījumus, ienākumiem augot.
"Miljons var būt motivējošs mērķis, bet svarīgi nodrošināt pensijā ienākumus, kas ir vismaz 50 līdz 60% no iepriekšējās algas," uzsver Madisons.
"Pat ja karjeras sākumā ienākumi ir nelieli un nav iespējams sasniegt augstu ietaupījumu līmeni, tomēr ir vērts sākt ar to, kas ir pieejams," pārliecināts ir Madisons.
Viņaprāt, tas palielinās iespēju pensijas vecumā nodrošināt stabilus un pietiekamus ienākumus.