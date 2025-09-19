No 2026. gada dividendes valsts budžetā sasniegs 90% no peļņas - lielākie maksātāji “Latvenergo” un “Latvijas valsts meži”
Ar valsts kapitālsabiedrību budžetā maksājamo dividenžu paaugstināšanu līdz 90% no peļņas nākamā gada budžetā plānots gūt 62,023 miljonu eiro papildu ieņēmumus, teikts Finanšu ministrijas (FM) valdībā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā "Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2026., 2027. un 2028.gadam".
Valdība jau 2.septembrī atbalstīja Valsts kancelejas priekšlikumu par valsts kapitālsabiedrību budžetā maksājamās dividenžu daļas paaugstināšanu līdz 90% no peļņas 2026.gadā un divos turpmākajos gados. Līdz šim dividendēs tika maksāti 70% no peļņas.
FM ziņojumā teikts, ka "Latvijas loto" 2026.gadā par 2025. pārskata gadu ieskaitīs dividenžu maksājumu valsts pamatbudžeta ieņēmumos 100% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 9 357 760 eiro, 2027.gadā - 100% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 10 257 400 eiro un 2028.gadā - 100% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 10 516 000 eiro.
VAS "Latvijas valsts meži" 2026.gadā par 2025. pārskata gadu ieskaitīs dividenžu maksājumu valsts pamatbudžeta ieņēmumos ne mazāk kā 143 895 556 eiro, 2027.gadā - ne mazāk kā 123 335 754 eiro un 2028.gadā - ne mazāk kā 123 335 754 eiro.
AS "Latvenergo" 2026.gadā par 2025. pārskata gadu ieskaitīs dividenžu maksājumu valsts pamatbudžeta ieņēmumos ne mazāk kā 141 miljonu eiro, 2027.gadā - ne mazāk kā 144 miljonus eiro un 2028.gadā - ne mazāk kā 122 miljonus eiro.
AS "Augstsprieguma tīkls" 2026.gadā par 2025. pārskata gadu ieskaitīs dividenžu maksājumu valsts pamatbudžeta ieņēmumos 70% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 5 716 200 eiro, 2027.gadā - 90% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 21 937 760 eiro un 2028.gadā - 90% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 23 903 904 eiro.
Savukārt VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" 2026.gadā par 2025. pārskata gadu ieskaitīs dividenžu maksājumu valsts pamatbudžeta ieņēmumos 90% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 6 261 098 eiro, 2027.gadā - 90% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 6 315 476 eiro un 2028.gadā - 90% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 6 370 357 eiro.
Jau ziņots, ka nākamā gada valsts budžeta valdības noteiktajām prioritātēm - drošībai, atbalstam ģimenēm ar bērniem un izglītībai - plānots papildu finansējums 565,5 miljonu eiro apmērā.
FM informē, ka no tā drošībai paredzēti 320,3 miljoni eiro, izglītībai - 45 miljoni eiro, ģimeņu ar bērniem atbalstam - 94,8 miljoni eiro, bet citiem pasākumiem - vēl 105,4 miljoni eiro. Lielākā daļa no papildu finansējuma valdības noteiktajām prioritātēm tiks nodrošināta, samazinot valsts budžeta izdevumus.
Lai nodrošinātu papildu finansējumu prioritārajiem pasākumiem, tika ne vien pārskatīti un samazināti valsts budžeta izdevumi, bet arī rastas iespējas palielināt valsts budžeta ieņēmumus, informē FM.
Būtiskākie pasākumi ietver valsts kapitālsabiedrību dividendes, azartspēļu nodokļa likmju paaugstināšanu no 2026.gada, kā arī straujāk palielinot akcīzes nodokli alkoholam un tabakai. Tāpat plānotas izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodoklī (UIN), lai līdzsvarotu nodokļu slogu investoriem, sekmētu uzņēmumu piekļuvi alternatīviem finansējuma avotiem un samazinātu finansējuma izmaksas. Šo pasākumu rezultātā papildu ieņēmumi plānoti 65,3 miljoni eiro 2026.gadā, 108,9 miljoni eiro 2027.gadā un 136,8 miljoni eiro 2028.gadā.
Plānots, ka Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē šodien jau tiks izskatīti jautājumi par valsts budžeta projektu 2026.gadam un budžeta ietvaru tā apstiprināšana Ministru kabinetā plānota 14.oktobrī. Saeimā 2026.gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt 15.oktobrī.