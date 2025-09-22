Saskaņā ar jauno likumu Latvijas iedzīvotājiem var liegt iespēju saņemt kredītu
Fiziskas personas nākotnē varēs izdarīt atzīmi kredītinformācijas biroja datubāzē par to, ka nevēlas saņemt kredītu. To paredz Ekonomikas ministrijas sagatavotie grozījumi Kredītinformācijas biroju likumā, kurus valdība plāno izskatīt otrdien, 23. septembrī.Kāpēc tas ir vajadzīgs?
Izdarītā atzīme būs redzama ikvienam kredītinformācijas biroja datubāzes lietotājam. Birojam būs pienākums šo atzīmi dzēst ne agrāk kā trīs dienas pēc tam, kad patērētājs to būs atsaucis.
Ekonomikas ministrija skaidro, ka likumprojekta mērķis ir nodrošināt augstāku fizisko personu aizsardzības līmeni pret iespējamu krāpšanu un kredītu noformēšanu viņu vārdā bez viņu piekrišanas.
Šobrīd Latvijā darbojas divi licencēti kredītinformācijas biroji - Kredītinformācijas birojs un CREFO birojs. Tie ne tikai glabā un apmainās ar informāciju par fizisko personu kredītiem, bet arī sniedz patērētājiem iespēju pieslēgties to sistēmām (datu bāzēm) un pārbaudīt informāciju par savu kredītvēsturi.
Ekonomikas ministrija norāda, ka pašreizējais regulējums neparedz, ka atsevišķi datu sniedzēji varētu nodot informāciju kredītinformācijas birojiem citām personām, izņemot kredītinformācijas lietotājus - piemēram, valsts informācijas sistēmām vai citiem kredītinformācijas birojiem.
Likumprojekts paredz, ka patērētājiem tiks dota iespēja atteikties no kredīta saņemšanas, un šī iespēja tiks nodrošināta caur kredītinformācijas birojiem. Ministrija skaidro, ka arī citās valstīs šāda iespēja - atteikties no kredītu saņemšanas - un attiecīgo datubāžu uzturēšana ir kredītinformācijas biroju vai līdzīgu iestāžu funkcija.
Tādējādi, ja kredītinformācijas biroji būs atteikuma reģistra turētāji, kreditoriem nebūs nepieciešams pieslēgties citām sistēmām vai datubāzēm, lai pārliecinātos, ka patērētājs ir aizliedzis sev slēgt kredītlīgumus. Pieprasot informāciju par maksātspēju kredītinformācijas birojā, kreditors uzreiz saņems ziņas arī par šādu aizliegumu, uzsver ministrija.
Ekonomikas ministrijas ieskatā tie juridiskie subjekti, kas jau šobrīd nodarbojas ar iedzīvotāju finanšu datu uzglabāšanu un tieši sadarbojas ar kredītpakalpojumu sniedzējiem, ir vispiemērotākie atteikuma reģistra turētāji.
Ministrijas sagatavotie grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredz, ka kreditoriem būs pienākums ņemt vērā šādas atzīmes, izskatot kredīta pieteikumus: ja patērētājs ir izdarījis šādu atzīmi, kredītu viņam izsniegt nedrīkst.
Par iespēju izdarīt atzīmi kredītinformācijas biroja datubāzē par to, ka persona nevēlas saņemt kredītu, iedzīvotājus informēs Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Ekonomikas ministrija.