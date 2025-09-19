Nu jau 20 gadus Tulikivi krāsnis un kamīni ir daļa no Latvijas mājām un ģimeņu stāstiem. Roku rokā divas desmitgades kopā ar jums esam pavadījuši radot siltumu un mājīgumu.
Par godu šim notikumam aicinām Jūs 26. un 27. septembrī apmeklēt mūsu salonu Rīgā, Latgales ielā 140.
Draudzīgā gaisotnē pastāstīsim par krāsnīm un jaunumiem, padalīsimies ar profesionāliem noslēpumiem. Varēsiet iztaujāt krāšņu speciālistus un meistarus. Nāciet, aprunāsimies par labākajiem un efektīvākajiem risinājumiem tieši jūsu mājoklim!
Šajās dienās Jūs gaida visizdevīgākās cenas krāsnīm, kaminiem un pirts krāsnim.
Īsi par to kāpēc Tulikivi kamīnkrāsnis ir labākais siltums Jūsu mājam:
6 iemesli, pēc kādiem jūs vairs nevēlēsieties sildīt savu mājokli ne ar ko citu izņemot Tulikivi. Tāpat, ka to dara vairāk nekā 300 000 laimīgas mājsaimniecības visā pasaulē.
Dabīga materiāla unikālas īpašības.
Talka-magnezīts, jeb tautā dēvētais ziepjakmens vai “Tulikivi” akmens, tiek iegūts Somijas pilsētā Jukka. Augsts blīvums, siltumvadāmība un īpatsvars, kā arī liela magnēzija koncentrācija padara akmeni īpaši noturīgu pret temperatūras svārstībām. Šīs fiziskās un ķīmiskās akmens īpašības padara krāsni par efektīvāku siltumenerģijas nesēju. Salīdzinājumā ar parastajiem kamīniem, dabīga ziepjakmens krāsns Tulikivi spēj akumulēt vairakkārtēju enerģijas kvantitāti. Attiecīgi, jo lielāka ir krāsns masa, jo lielākas mājas platību tā spēs uzsildīt un ilgāk šo siltumu izplatīt.
Ekoloģiskais siltums.
Turklāt gaisā neceļas putekļi, kas ir īpaši svarīgi cilvēkiem ar tieksmi pret alerģiju. Siltums ir maigs un starojošs, tas izplatās vienmērīgi: 2-3 stundu garas krāsns uzsilšanas pietiek līdz pat 48 ilgai siltumatdevei. Degšanas produktu emisijas ir minimālas, kas atbilst visstingrākiem Eiropas standartiem.
Neatkarība un uzticamība.
Augošo gazes un elektrības cenu apstākļos ekonomiski izdevīgākais siltuma avots. Akumulējošā krāsns funkcionēs neatkarīgi no laika apstākļiem vai elektrības padeves pārtraukumiem. Tas nodrošina ideāli izdevīgu kombinaciju: minimālu malkas patēriņu ar maksimāli iegūstamu siltumu. Pateicoties patentētai degšanas tehnoloģijai un dūmu kanālu konstrukcijai, efektivitātes koeficients sasniedz līdz 90%.Krāsns iekurināšanai pietiek ar pāris malkas klēpim. Tajā pašā laikā, tā ir lieliska alternatīva, kas ļauj ievērojami samazināt pamatapkures izdevumus.
Tradīcija. Dzīves stils. Atmosfēra.
Tulikivi - mājas omulības un īstu ģimenes vērtību simbols. Tā ir daļa no mantojuma, ko saņems jūsu mazbērni kopā ar vecmāmiņas receptēm, ko tik viegli, ātri un garšīgi varēs pagatavot krāsnī. Krāsns siltumu var un vajag izmantot maksimāli: veselīgas maltītes pagatavošanai kurtuvē vai cepeškrāsnī. Tulikivi ir izdevīga ilgtermiņa investīcija jūsu mājokļa nākotnē, jo krāsns kalpošanas laiks ir neierobežots.
Dizains.
Efektīgs un lakonisks vienlaikus, lai iederētos visdažādākā mājokļa interjerā sākot ar klasisku, beidzot ar modernu. Ziepjakmens estētiskās kvalitātes ir tik augstas, ka vēsturiski tas pat tika izmantots ziemeļvalsts galvaspilsētu skaistāko ēku fasādes rotāšanā. Savukārt jaunākie Tulikivi modeļi izceļas ar lielām stikla durtiņām – lai vērot liesmas spēli būtu vēl patīkamāk, bet dubultais stikls padara tās drošākas bērniem. Daudzveidīga akmens apstrādes izvēle un iespēja pašam kombinēt savas krāsns konfigurāciju. Akmens virsmām var izvēlēties starp 4 efektīgiem dizaina veidiem: no klasiski gludām līdz grafiski-strukturētām. Kopumā zīmola modeļu rindā ir vairāk nekā 100 modeļi.
Augsta skandināvu servisa kultūra.
Tulikivi oficiālā pārstāvniecība Latvijā - SIA Akmens Krāsnis - nodrošina saviem klientiem pilnu pakalpojumu spektru. Sākot ar palīdzību optimālā krāsns modeļa izvēlē tieši jūsu mājām un bezmaksas konsultāciju izbraukumā uz objektu līdz uzstādīšanai, kas ir iekļauta jūsu krāsns cenā. Papildus, kompānija var piedāvāt papildus pakalpojumus: no veca kamīna demontāžai līdz dūmvada ierīkošanai un topošās krāsns uzstādīšanas vietas sagatavošanai.