Princese Keita un ASV pirmā lēdija īpašā notikumā
FOTO: reta Keitas un Melānijas tikšanās izpelnās apbrīnu
Cilvēki bija sajūsmināti par retu un elegantu tikšanos Vindzorā — Velsas princese Keita Midltone piedalījusies īpašā pasākumā kopā ar ASV pirmo lēdiju Melāniju Trampu.
Velsas princese ceturtdienas rītā Vindzorā pievienojās ASV pirmajai lēdijai, lai kopā ar skautiem piedalītos nozīmīgā pasākumā. Kopš 2020. gada princese ir skautu līdzprezidente, un Frogmoras dārzos viņa ieradās kopā ar Melāniju Trampu, lai satiktos ar “Squirrel” programmas dalībniekiem.
43 gadus vecā princese izvēlējās rudens šiku — tumši zaļu zamšādas īso jaku no Me+Em, kuru kombinēja ar brūnu svārku un pieskaņotu zīda kakla lakatiņu. Tērpu noslēdza līdz celim gari brūni zābaki, piešķirot elegantu, lauku stila iedvesmotu koptēlu.
Princi un pirmo lēdiju sagaidīja galvenais skauts Dveins Fīldss, kurš iepazīstināja viņas ar divām “Squirrel” grupām. Bērni centās iegūt “Go Wild” nozīmīti, piedaloties dažādās aktivitātēs. Vēlāk abas dāmas kopā ar bērniem būvēja kukaiņu viesnīcu un izmēģināja lapu nospiedumus, izmantojot dārzā salasītas kritušās lapas.
Skauti princesei bijuši nozīmīgs darbs jau daudzus gadus. Aprīlī viņa apmeklēja Leikdistriktu, lai izzinātu, kā daba palīdz cilvēkiem stiprināt saikni pašiem ar sevi un vienam ar otru.
Pēc aktivitātēm princese, Dveins un pirmā lēdija bērniem pasniedza nozīmītes un organizēja pikniku dārzā. Kā īpašu pārsteigumu princese bija sagatavojusi uzkodas — sviestmaizes ar medu, kas iegūts no pašas Velsas princeses bišu stropiem Anmerholā. Savukārt pirmā lēdija katram bērnam uzdāvināja burciņu Balto namu medus kā piemiņu no šīs dienas.
Gan princesei, gan pirmajai lēdijai bērnu labklājība ir ļoti svarīga. Velsas princese jau sen iestājas par to, lai bērni vairāk laika pavadītu dabā, jo tas palīdz veidot empātiju, izturību un piederības sajūtu.
Britu karaliskās ģimene Vindzoras pilī uzņem ASV prezidentu
Trešdien, 17. septembrī, Vindzoras pilī tika aizvadīts svinīgs bankets par godu ASV prezidenta Donalda Trampa vizītei Lielbritānijā.