Krievijā izceļas milzu skandāls: Allai Pugačovai tagad draud cietumsods
Krievijā izcēlies jauns skandāls ap Allu Pugačovu. Pret 76 gadus veco dziedātāju varētu tikt ierosināta krimināllieta par "terorisma attaisnošanu".
Krievijas propagandisti un Putina atbalstoši sabiedriskie darbinieki šajā jautājumā pēdējā laikā kļuvuši īpaši aktīvi.
Iemesls - Pugačovas izteikumi par kādreizējo Čečenijas Republikas prezidentu Džoharu Dudajevu, ziņo "Dialog.ua", atsaucoties uz Krievijas medijiem.
Ja Krievijas "tiesa" atzīs Pugačovu par vainīgu, viņai var draudēt līdz pieciem gadiem brīvības atņemšanas.
Stāsts aizsākās pēc plašas intervijas ar Allu Pugačovu, ko viņa sniedza krievu žurnālistei Katerinai Gordejevai, kura šobrīd dzīvo emigrācijā. Sarunā Pugačova nosauca Džoharu Dudajevu par "kārtīgu un cienījamu cilvēku" un atvainojās viņa atraitnei par to, ka nav varējusi palīdzēt glābt viņa dzīvību.
Šie vārdi izraisīja tūlītēju sašutuma vilni no Krievijas propagandistu puses, kā arī no pašreizējā Čečenijas vadoņa Ramzana Kadirova. Pēc Krievijas mediju ziņām, drošības struktūras jau ir sākušas pārbaudi.
Ja tā noslēgsies ar kriminālprocesa ierosināšanu, Pugačova var ne tikai zaudēt savus apbalvojumus un goda nosaukumus, par ko iepriekš runājuši atsevišķi amatpersonas un aktīvisti, bet arī brīvību.