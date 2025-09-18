Starptautiskā Gaisa transporta asociācija: lidmašīnu ražošana nopietni aizkavējusies
Lidmašīnu ražošana globālā mērogā ir nopietni aizkavējusies, ceturtdien Rīgas Aviācijas forumā atzina Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) Eiropas reģiona direktors Raimonds Gruntiņš.
Viņš norādīja, ka lidmašīnu piegādes aviācijā ir nepietiekamas, kas galvenokārt ir saistīts ar piegādes ķēžu problēmām, darbaspēka trūkumu, streikiem un citiem iemesliem.
Tādējādi tiek radīts spiediens uz biļešu cenām, kā arī aviokompānijām ilgāk ir jāuztur vecākas lidmašīnas ekspluatācijā, kas palielina uzturēšanas izmaksas, degvielas patēriņu un emisijas.
"Daudzas lidmašīnas, kas tiek piegādātas šobrīd, faktiski tika pasūtītas 2019. gadā. Tāpat daudzas aviokompānijas aptur jaunas piegādes un meklē jebkuru pieejamo lidmašīnu tirgū, lai apmierinātu augsto pieprasījumu," uzsvēra IATA pārstāvis.
Gruntiņš atzina, ka vidējais flotes vecums globālā līmenī patlaban sasniedz gandrīz 15 gadus, kas ir visu laiku augstākais rādītājs.
Tomēr viņš piebilda, ka globāli aviācijas industriju ietekmē arī citi izaicinājumi, tostarp ģeopolitiskā situācija, konflikti, augstas naftas cenas, profesionāļu piesaiste un inflācija.
"Latvijas ekonomika pēdējā desmitgadē ir bijusi diezgan svārstīga, reaģējot uz ārējiem "šokiem". Kopš 2022. gada inflācija Latvijā ir mazinājusies, taču cenas joprojām ir augstas, kas tieši ietekmē peļņas rādītājus," norādīja Gruntiņš.
Viņš skaidroja, ka bezdarbs daudzās attīstītajās valstīs pasaulē joprojām ir ļoti zems, un tas apgrūtina kvalificēta personāla atrašanu, īpaši gaisa satiksmes vadības un lidostas apkalpes darbinieku jomā. Tāpat svarīgs faktors esot lidmašīnu līzinga izmaksas, kas globālā mērogā ir būtiski pieaugušas, galvenokārt augsto procentu likmju un ierobežotā piedāvājuma dēļ.
Gruntiņš atzīmēja, ka šogad pasažieru plūsma sasniegs visu laiku augstāko līmeni, kā arī aviācijas nozare ir pārspējusi pirmspandēmijas līmeni.
"Skatoties nākotnē, pasažieru satiksme varētu gandrīz dubultoties - līdz astoņiem miljardiem pasažieru nākamo 20 gadu laikā, taču globālā spriedze un ģeopolitiskā nestabilitāte var palēnināt izaugsmi," viņš uzsvēra.
IATA pārstāv 361 aviācijas nozares dalībnieku 120 valstīs, kas veido aptuveni 80% no pasaules gaisa satiksmes. IATA mērķis ir pārstāvēt un vadīt aviācijas nozari, savukārt galvenais fokuss ir nozares standartu noteikšana, tostarp veicot regulārus drošības auditus, interešu aizstāvību dalībnieku vārdā un citus uzdevumus, informēja Gruntiņš.
Ceturtdien notiek Rīgas Aviācijas forums, kurā nozares eksperti spriež par aviācijas nozares izaicinājumiem un tendencēm Baltijā, Eiropā un pasaulē. Forumu organizē Latvijas Aviācijas asociācija, kas ir brīvprātīga 2016. gadā dibināta aviācijas nozares uzņēmumu apvienība.