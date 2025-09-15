Ilgtspējīgu uzņēmumu līga kopā ar Walk15 startē
No 2025. gada 16. septembra līdz 16. oktobrim uzņēmumi visā Eiropā apvienos spēkus soļošanā un piedalīsies Ilgtspējīgu uzņēmumu līgā – mēnesi ilgā soļošanas izaicinājumā, ko organizē globālā soļošanas lietotne Walk15. Ideja ir vienkārša: kolēģi krāj savus ikdienas soļus, sacenšas ar citiem uzņēmumiem savā kategorijā un soļojot atklāj, kā mazas rīcības var summēties lielās pārmaiņās.
Pagājušajā gadā pirmajā līgā piedalījās gandrīz 100 uzņēmumi un 9 000 cilvēku no visas Eiropas, kopā sakrājot vairāk nekā divus miljardus soļu un aizstājot auto braucienus ar pastaigām, pārtraukumus darbā ar īsām pastaigām un komandu sapulces ar sarunām soļojot. Izaicinājums kļuva par veidu, kā vienot cilvēkus veselīgākā un zaļākā veidā.
Šogad izaicinājumam pievienojušies jau 137 uzņēmumi, tostarp 30 no Latvijas, kas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā pērn.
Kāpēc pievienoties?
Latvijas uzņēmumiem šis izaicinājums ir ne tikai iespēja nokļūt rezultātu tabulā, bet arī iespēja parādīt valsti korporatīvās ilgtspējas kartē. Šogad iniciatīvai pievienojas vairāki zināmi Latvijas uzņēmumi, tostarp Luminor, Latvijas Pasts, Latvijas Banka, Maxima Latvija un citi, apliecinot, ka Latvijas biznesa vide ir gatava ieguldīt darbinieku labklājībā un ilgtspējā.
Ar iespaidīgu balvu fondu no Walk15 partnera Kafijas draugs, kura kopējā vērtība pārsniedz 10 000 €, izaicinājums sola aizrautību no sākuma līdz pat beigām. Katru nedēļu būs jauni, spilgti notikumi, draudzīgas sacensības un pievilcīgas starpposma balvas – šis viss vedīs dalībniekus līdz lielajām balvām aktīvākajām komandām dažādās kategorijās.
Taču, iespējams, lielākā balva ir redzēt tūkstošiem cilvēku kopīgo ietekmi, soļojot pretī vienam mērķim – labākai veselībai un mazākai ietekmei uz vidi.
Reģistrācija Ilgtspējīgu uzņēmumu līgai 2025 jau ir atvērta. Soļu izaicinājums norisināsies lietotnē Walk15 no 16. septembra līdz 16. oktobrim. Nepalaidiet garām iespēju kļūt par daļu no globālas biznesa kustības – reģistrējieties šeit.
Kas ir Walk15?
Walk15 ir globāla soļošanas lietotne, kas motivē gan cilvēkus, gan uzņēmumus kustēties vairāk. Tā ļauj uzņēmumiem un publiskām organizācijām iesaistīt savu auditoriju kustības izaicinājumos, vienlaikus veidojot kopienas, veicinot labklājību un atbalstot vides un sociālās
atbildības iniciatīvas.
Mobilā lietotne jau aktīvi tiek izmantota Latvijā – vietējie uzņēmumi un pašvaldības izvēlas Walk15, lai veicinātu darbinieku labklājību un sabiedrības veselību.